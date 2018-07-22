Hayat Çocukları bekleyen sinsi tehlike
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Çocukları bekleyen sinsi tehlike

Çocuğunuzu 5 yaşından önce mutlaka göz doktoruna götürün. Çocuklarda sık görülen ve genellikle aileler tarafından zamanında fark edilmeyen göz tembelliği ciddi bir sorundur. Çünkü, göz tembelliğinin 7-8 yaşlarından sonra tedavisi mümkün değildir.

Haber Merkezi IHA
Göz tembelliği mutlaka 5 yaşından önce tespit edilmeli ve tedavisi yapılmalıdır.
Göz tembelliği mutlaka 5 yaşından önce tespit edilmeli ve tedavisi yapılmalıdır.

Çocukların ileriki yaşamlarını olumsuz etkileyen göz tembelliği konusunda önemli uyarılarda bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Özdemir, ailelere büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Çocuklarda göz tembelliğinin çok sık görüldüğünü ve genellikle aileler tarafından çoğu zaman fark edilmediğini belirten Prof. Dr. Özdemir, şunları söyledi:

  • “Çocuklarda göz tembelliği çok sık görülen ve aileler tarafından çoğu zaman hiç fark edilmeyen çok ciddi bir göz sorunudur. Göz tembelliğinin 7-8 yaşından sonra tedavisi mümkün değildir. Bundan dolayı geç tanı konulduğunda gerek aileler gerekse çocuklar tarafından ciddi hayal kırıklıkları yaşanmaktadır. Göz tembelliği veya görme tembelliği, gözde herhangi bir organik sorun olmamasına rağmen görmenin belli bir düzeyin üstüne çıkmaması demektir. Genellikle tek gözde görülür, ancak nadiren iki gözde de görülebilir. En sık nedeni her iki göz arasında kırma kusuru farkı olmasıdır. Bu durumda çocuğun bir gözü iyi göreceği için görme azlığının farkında olmayacaktır. Klinik pratiğimizde 20 yaşından sonra bu kusurunun farkına varan hastalarımızla bile karşılaşmaktayız. Bundan dolayı herhangi bir göz şikâyeti olsun olmasın bütün çocukların bir, üç ve beş yaşlarında göz tembelliği açısından muayene edilmesi gerekir.”

5 yaşından önce mutlaka tedavi edilmeli

Göz tembelliği çok ciddiye alınması gereken bir göz hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Özdemir, bir veya iki gözünde tembellik olan kişiler asker veya polis olamadıklarını, hatta bazen sürücü belgesi dahi alamadıklarını söyledi. Pilotluk gibi keskin görme gereken meslekleri yapamayacaklarını ifade eden Özdemir, ”Yetişkinler için geliştirilen bir takım tedavi yöntemleri olmakla birlikte bunların faydası çok sınırlı kalıyor ve hastanın yaşamında veya meslek seçiminde kendisine fayda sağlayacak bir sonuç vermiyor. Tekrar etmek gerekirse göz tembelliği olan çocukların beş yaşından önce mutlaka tespit edilmesi ve tedavisinin yapılması çok önemlidir” dedi.

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