Hayat Sosyal medya özgüveni düşürüyor
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Sosyal medya özgüveni düşürüyor

Sosyal medyayı hiç kullanmayan bireylerin özgüven düzeylerinin her zaman sosyal medya kullananlara göre çok daha yüksek olduğu belirtildi.

Haber Merkezi IHA
Sosyal medyayı daha az kullanan bireyler anı yaşıyor, kendilerine daha çok güveniyorlar.
Sosyal medyayı daha az kullanan bireyler anı yaşıyor, kendilerine daha çok güveniyorlar.

Uzman Psikolog ve Psikoterapist Tamer Karaokçu, yaptığı araştırma sonucuna göre sosyal medya kullanımının süresi artıkça özgüvenin düştüğünü söyledi.

Sosyal medyayı hiç kullanmayan bireylerin özgüven düzeylerinin her zaman sosyal medya kullananlara göre çok daha yüksek olduğunu belirten Karaokçu, “Nadiren sosyal medya kullananların ve hiç kullanmayanların özgüven düzeylerinin, sıklıkla kullananlara oranla çok daha yüksek çıktığı da elde edilen sonuçlardan biri. Günde 1 saatten az sosyal medya kullanan kişilerin özgüven düzeyi 4 saatten fazla kullananlara kıyasla çok daha yüksek düzeyde. Şu bir gerçek ki, sosyal medyayla fazla haşır neşir olmayan bireyler sosyal ilişkilerinde daha başarılı ve kendine güvenen bir karakter geliştirmekteler” ifadelerini kullandı.

Özgüven birey için çok önemli

İnsanların iletişim kurmak, anlamak ve anlaşılmak istemelerinin çok doğal olduğunu söyleyen Karaokçu, özgüven problemi yaşayan bireylerin alanında uzman psikolog ve psikoterapistler ile görüşerek yardım alabileceklerine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

  • “Araştırmamda elde ettiğim en önemli sonuç sosyal medya kullanım süresi arttıkça özgüven düzeyinin düştüğü gerçeğidir. Sosyal medyada kullandığımız iletişim biçimi duygu ve hislerimizi paylaşmamıza izin vermediği gibi iletişim yeteneklerimizi köreltiyor ve kendimize güvenimizi düşürüyor. Sosyal medyayı daha az kullanan bireyler ise tabiri caizse anı yaşıyor, sosyal yaşamlarına daha iyi adapte olup, kendilerine daha çok güveniyorlar. Özgüven, bireyin sağlıklı bir sosyal yaşam kurması açısından çok önemli. Bu gibi problemler yaşayan bireylerin daha kontrollü sosyal medya kullanmasında, gerçek yaşamda sosyalleşip etkinliklere katılmasında fayda var. Ayrıca problemini çözmede zorluk yaşayan kişiler alanında uzman psikolog ve psikoterapistler ile görüşüp yardım alabilir.”

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