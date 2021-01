Her 10 kişiden 6’sı 2020 yılında 112 Acil Servis’i aramış Her 10 kişiden 6’sı 2020 yılında 112 Acil Servis’i aramış Gümüşhane’de yaşayan her 10 kişiden 6’sı 2020 yılı içerisinde 112 Acil Servis çağrı merkezini aradı. 112 çalışanları yıl boyunca 102 bin 102 çağrıya cevap verdi. Sağlık Müdürlüğü, 112 İl Ambulans Servisinin Başhekimi Dr. Erdi Ertan, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgınıyla mücadele ilk sırada yer alan 112 Acil Servisine ait 2020 yılı istatistiklerini paylaştı.

Haber Merkezi 05 Ocak 2021, 10:41 Son Güncelleme: 05 Ocak 2021, 11:01 İHA