Koronavirüs Harita yeşile döndü
TÜRKİYE

Ankara Haberleri: Harita yeşile döndü

Harita yeşile döndü

Kovid-19 kısıtlamaları ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları vaka sayısında büyük düşüş sağladı. “Hayat Eve Sığar” uygulamasında vaka yoğunluk haritası birçok şehirde kırmızıdan yeşile döndü. Ankara’da vaka sayıları 1,5 ay öncesine göre yüzde 55 azaldı. Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Mustafa Necmi İlhan, “Rakamlar kısıtlamaların amacına ulaştığını gösteriyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüm yurtta son 1,5 aydır uygulanan sokak kısıtlamaları ve diğer tedbirler, başkentte de vaka sayılarına olumlu yönde yansıdı. Ankara’da koronavirüs vaka sayıları yüzde 55 oranında azaldı. Bu durum Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritasına da yansıdı. Yaklaşık 1,5 ay önce haritada kırmızı olan alanlar, vaka oranının düşmesiyle birlikte yeşile döndü. Vatandaşlar, vaka sayılarının düşmesinde alınan tedbirlerin etkili olduğunu düşündüklerini belirtti.

KISITLAMALAR AMACINA ULAŞTI

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 17 Kasım’da başlayan kısıtlama tedbirlerinin rakamlara yansıdığının görüldüğünü belirterek, “17 Kasım’da daha çok ‘al götür’ servislerinin olması, restoranların kapatılması, AVM’lerde yapılan kısıtlamalarla ilgili bir takım yaklaşımlar söz konusu olmuştu. Ama gelinen noktada, bu kısıtlamalarda hasta sayısının daha yavaş düştüğü gözlemlenince, kısıtlamaların daha yaygınlaştırılması, daha bulaşın çok olduğu yerlere yönelmiş oldu. Akşam saat 21.00’den sabah 05.00’a kadar olan sokağa çıkma kısıtlamaları söz konusu oldu. Tabii bunların sonuçlarına baktığımız zaman rakamların da düştüğünü gözlemiyoruz. Bu rakamlar, kısıtlamaların amacına ulaştığını gösteriyor” diye konuştu.

Türkiye'nin koronavirüs yoğunluk haritası
FOTOĞRAF 48
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Türkiye'deki şehirlerin tek tek koronavirüs yoğunluk haritası...​
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Türkiye'nin koronavirüs yoğunluk haritası
Türkiye genelindeki koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Kısıtlamalar işe yaradı mı? Vaka sayıları düşüşe geçti mi? Tüm illerin salgındaki son durumu ortaya çıktı. İşte Türkiye'deki şehirlerin tek tek koronavirüs yoğunluk haritası...

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