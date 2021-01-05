Koronavirüs talebi artırdı siparişlere yetişilmiyor

Yalvaç ilçesinde 22 ailenin beslediği 250 dolayındaki mandadan elde edilen süt ve süt ürünlerine koronavirüs sürecinde talep arttı.

İlçeye bağlı Salur Mahallesi'nde uzun yıllardır manda besiciliği yapan Muzaffer Keklikoğlu, "Aileler için muazzam bir gelir kaynağı oldu. İşsizliğin arttığı şu dönemde bir aileyi, rahatlıkla geçindirebilecek gelir elde etmek mümkün" dedi.

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‘SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ YOK SATIYOR’

Kendisine ait açık hava tesisinde bir süre manda besiciliği yaptığını ifade eden Muzaffer Keklikoğlu, “Son zamanlarda manda sütüne ve süt ürünlerine ilgi arttı. Özellikle manda sütünden yapılan kaymak çok tutuluyor. Talep oldukça fazla. İnanın siparişlere yetişemiyoruz. Kırklareli'nden Mersin'e kadar Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile ürün gönderiyoruz. En fazla talep de kaymağa geliyor. Biz kaymağı kilosu 80 liradan satıyoruz. Aracı firmaların 140 liraya kadar sattığı söyleniyor" diye konuştu.

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‘FAYDASI KANITLANDI’

Koronavirüs sürecinde, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için insanların manda sütü ile kaymak ve yoğurda ilginin arttığını belirten Keklikoğlu, "Manda sütünün faydaları kanıtlandı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından yapılan bilimsel çalışma ile bu bilimsel olarak ispatlandı. Başka illerden bile burada manda olduğunu duyup gelenler; süt, yoğurt, kaymak alıyor. Burada kaymak piyasası oluştu. Bu yüzden genellikle kaymak yapılıyor; ama müşterilerimizin tavsiyesi üzerine son zamanlarda yoğurt ile tereyağı üretimine de başladık. Henüz bunları ihtiyaç karşısında yeterli düzeyde değil" dedi.

FOTOĞRAF 8 Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı uzmanlar, insanlara bolca vitamin almaları tavsiyesinde bulunurken, özellikle narenciyeye olan rağbet arttı. Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Antalya'nın Finike ilçesinde de narenciye üreticileri son günlerin en yoğun dönemini yaşamaya başladı. Bölgedeki narenciye üreticilerinden biri olan ve internet üzerinden Finike'nin C vitamini deposu, ünlü portakalı başta olmak üzere narenciye ürünleri gönderen firmada sipariş yoğunluğu yaşıyor. Türkiye'nin her bölgesine narenciye ürünleri gönderen firma siparişlere yetişmeye çalışıyor. Firma sahiplerinden Mete Apaydın, konuyla ilgili şöyle konuştu: Tüm dünyada koronavirüsle mücadele ediyoruz. Uzmanlarımız ellerimizi sıklıkla en az 20 saniye olmak şartıyla yıkamamız gerektiğini söylüyor. Uykumuzu alacağız, sağlıklı besleneceğiz ve vitaminimizi eksik etmeyeceğiz. Tabii bunu yaparken de dengeli bir şekilde yapacağız. 'Vitaminlerimizi eksik etmeyelim' derken de uzmanlarımız 'vitaminlerimizi almalıyız ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz' diyor. Milletimiz sokağa çıkma korkusuyla beraber evdeyken, internetten alışveriş yapma isteği çok yoğunlaştı. Biz de tıpkı sağlık çalışanları gibi gece gündüz demeden son 10 gündür internet üzerinden vatandaşlarımıza ulaştırmak için kontrollü bir şekilde çalışanlarımızın da sağlığını düşünerek en iyi şekilde siparişleri adresler ulaştırmaya çaba sarf ediyoruz. Tabii yoğun talebin getirdiği bazı gecikmeler olabiliyor. Çünkü son 10 gündür olağanüstü bir durum var. İnsanlarımız vitamin almak için özellikle narenciye ürünlerine daha fazla talep göstermeye başladı. Tüm önlem ve tedbirlerimizi alarak hijyenimizi en iyi şekilde yaparak siparişleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Günlük ortalama 1000 civarında sipariş alırken, son 10 günde siparişlerin günlük 2 bin 500'e ulaştığını aktaran Mete Apaydın, internet üzerinden yapılan siparişlerde Finike'nin ana ürünü portakal ve limon başta olmak üzere ürünlere olağanüstü bir talep olduğuna işaret etti. Mete Apaydın, Özellikle çarkıfelek meyvesi. Diğer adıyla pasiflora son dönemlerin çok trend meyvesi ve inanılmaz bir şekilde talep görüyor. Avokado çok talep görüyor ama portakal, greyfurt, kumkuat çok hızlı tükettiğimiz ürünler arasında yer alıyor dedi. Koronavirüs salgınından sonra olağanüstü talep patlaması yaşıyor Koronavirüse karşı uzmanların bolca vitamin almaları tavsiyesinde bulunduğu vatandaşlar, başta Finike portakalı olmak üzere Antalya'nın Finike ilçesinde üretilen narenciye ürünlerine yoğun talep gösterdi. İlçede faaliyet gösteren bir firma siparişlere yetişmek için ekstra mesaiye başladı. Firma sahiplerinden Mete Apaydın, "Son 10 gündür olağanüstü bir durum var. İnsanlarımız vitamin almak için özellikle narenciye ürünlerine daha fazla talep göstermeye başladı" dedi. BiP'te paylaş

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‘6 LİTRE SÜTTEN 1 KİLO KAYMAK’

Günde 2 kez sağıma alınan mandaların günlük 5 litre civarında süt verdiğini belirten Muzaffer Keklikoğlu, bu sütün 2 kez kaynatılmasından sonra üzerinde kaymak oluştuğunu, 6 litre sütten 1 kilo kaymak elde edildiğini kaydetti.

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Sütün litre fiyatının 20 lira, kaymağın kilo fiyatının 80, yoğurdun kilogram fiyatının ise 20 liradan satışa sunulduğunu ifade eden Muzaffer Keklikoğlu, talebe yetişemediklerini vurguladı.

FOTOĞRAF 9 Fitoterapist Dr. Ünal Çolakoğlu, zeytin yaprağında bulunan oleuropeinin virüslerin protein eriten proteaz enzimini ve kendini çoğaltmaya yarayan viral transkriptaz enzimini bloke ettiğini ve virüsün hastalık yapmasını önlediğini belirtti. Hatay bölgesinde de fazlasıyla bulunan zeytin ağacı yapraklarının pandemi sürecinde etkili bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini ve ciddi faydalarının tespit edildiğini aktaran Çolakoğlu, Zeytin ağacı bin yıl veya daha fazla yaşayan bir ağaçtır. Bu yapısı, bakteri ve virüslere karşı kendisini koruyabilmesinden kaynaklanmaktadır. Zeytin yaprağında bulunan oleuropein maddesi virüsün vücuda zarar vermesini engellediği saptanmıştır. Aynı etkisi daha önce HIV virüsünde de gösterdiği kanıtlanmıştır dedi. Özellikle Hatay bölgesinde çok kolay bulunabilen bir bitki olan zeytin ağacı yaprağının masrafsız ve hazırlanışı çok kolay olan çayı içmeyi herkese tavsiye eden Çolakoğlu, zeytin yapraklarının kırıldıktan sonra su ile beraber 3- 4 dakika kaynatılıp içilebileceğini ve bunun soğuduktan sonra da dolapta muhafaza edilip aralıklarla tüketilebileceğini anlattı. Narenciye, nane, meyan kökü, kekik ve karanfilin virüse karşı bir kalkan olduğunu da kaydeden Çolakoğlu, günlük yapılması gereken doğal korunma yöntemlerini ise şöyle sıraladı: Sabah, akşam birer bardak zeytin yaprağı çayı içmek, dışarı çıkarken ağzımıza karanfil atmak, eve döndüğümüzde kekik suyu ile ağız gargarası yapmak, yemeklerimizde nane ve narenciyeyi eksik etmemek faydalı olacaktır. Fitoterapist Çolakoğlu, vatandaşların tüm bu bilgilerin yanı sıra her zaman maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğinin de altını çizdi. 'ZEYTİN YAPRAĞINA TALEP ARTTI' <br> <br> Antakya’nın Tarihi Uzun Çarşısı’nda aktarcılık yapan Semir Eraslan, zeytin yaprağına rağbetin arttığını söyledi. Bölge halkının zeytin yaprağına kolay ulaştığını bu yüzden tüm siparişlerin şehir dışından geldiğini belirten Eraslan, şöyle konuştu: Uzmanlarımızın açıklamalarından sonra zeytin yaprağı satışlarımız ciddi anlamda arttı. Özellikle şehir dışından bayağı talep var... Tabii ki zeytinin memleketi Hatay’da zeytin yaprağı bolca bulunmaktadır. Tabi her ağacın yaprağını toplamıyoruz. Özellikle uzun süre yaşayan ağaçların dallarından toplanan yaprakları kurutup bu şekilde vatandaşımıza sunuyoruz. Eraslan, kurumuş zeytin ağacı yaprağının 100 gramını 10 TL'ye sattıklarını söyledi. Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı Koronavirüse karşı kullanılıyor: Talep patladı 100 gramı 10 TL Binlerce yıldır hem sağlık hem de kozmetik sektöründe kullanılan zeytin yaprağına talep, koronavirüse karşı kullanılması nedeniyle arttı. Zeytin ve zeytinyağı gibi yaprağının da çok faydalı olduğunu belirten Hataylı Fitoterapist Dr. Ünal Çolakoğlu, zeytin yaprağı çayının vücuda geçen virüslerin çoğalmasını engellediğini ve koronavirüse karşı etkili olduğunu söyledi.

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'ZAHMETLİ AMA DEĞER'

Manda besiciliği yapan Keklikoğlu, zahmetli bir iş olduğunu belirterek, “Üretici sayısının artmasından memnun oluruz. Mandalar, sulak alanları sever. ‘1 Mayıs dedi mi?’ biz hayvanlara çoban tutarız ve mahallenin tüm mandaları sabah sürüye katılır. Arazide otlar, göledin olduğu yerde suya girerler. Bu yıl hayvan başı 200 lira çoban parası verdik. 250 hayvanın çoban ücreti toplam 50 bin lira ediyor. Altı ay mandaları çobana veriyoruz. Diğer altı ay biz bakıyoruz. Bu bir ailenin geçimini sağlıyor. Kış aylarında ise evimizde bakıyoruz. Dediğim gibi zahmetli iş ancak aile işletmeciliği için oldukça kârlı bir iş" dedi.

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FOTOĞRAF 10 Türk bilim insanları yaptıkları yeni araştırmada keçi sütünde bulunan bir proteinin koronavirüse karşı etkili olduğunu keşfetti. Proteinin, koronavirüsün vücuda girmesini ve akciğerde ‘ACE2’ enzimine tutulmasını engellediği ortaya çıktı. Araştırmayı yapan ekipten yüksek kimyager Bilal Çakır, bu proteinden ilaç yapılması gerektiğini söylemesinin ardından keçi sütüne olan ilgi arttı. Sivas'ın İmranlı ilçesinde yaşayan ve kurduğu keçi çiftliğinde süt ve süt ürünleri satan Yılmaz Aslan, son bilgilerle talebin arttığını söyledi. Yaklaşık 200 ‘saanen’ cinsi keçinin sağımının gerçekleştirildiği çiftlikte 2020 yılı içerisinde 135 ton süt üretildi. 'BİRÇOK İLDEN TELEFON ALDIK' <br> <br> Yapılan açıklamaların ardından keçi sütüne talebin arttığını belirten Yılmaz Aslan, Marmara Üniversitesi'ndeki bir grup bilim insanı keçi sütü ve ürünlerinde bulunan bir proteinin koronavirüse iyi geldiğiyle alakalı bir açıklama yaptı. Sonrasında da birçok yerden telefon aldık. Hem keçi sütü hem de keçi sütünden yapılan ürünlere talep arttı... Bugün de yılın son sağımını yapıyoruz. Artık keçilerimizi biraz dinlendireceğiz. Gelecek yıl yüzde yüz kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. 9 ay boyunca günlük 750 litre keçi sütümüz olacak. Bu sene yaklaşık olarak 135 bin litre yani, 135 ton süt ürettik. Şu ana kadar da hiçbir ürünümüz elimizde kalmadı. Yalnızca İstanbul ve Ankara değil, Kars, Iğdır, Mersin ve Hatay'da sabit müşterilerimiz var. Onlar artık ailemizin bir parçası oldular diye konuştu. 'YÜKSEK HİJYEN ŞARTLARINDA ÜRETİYORUZ' <br> <br> Üretimin yüksek hijyen şartları altında yapıldığını aktaran Aslan, Keçilerin kulaklarında bulunan bir sistemle bilgisayardan nerde sağıldığını, her keçiden günde kaç litre süt aldığımızı görüyoruz. Bu sistemle 10 dakikada 24 keçi sağılıyor. Teker teker giriyorlar... Zaman kaybı olmaması için tüm sistem yukarı kalkıyor ve hepsi aynı anda dışarı çıkıyor. Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak çok yüksek hijyen şartlarıyla çalışıyoruz. Sağılan süt kapalı ortamda otomatik olarak süt kaynatma tankına gidiyor. Burada süt kaynadıktan sonra mayalama tankına gidiyor. Mayalanma işlemi tamamlandıktan sonra elle müdahale yapıyoruz... Tesisimiz hijyen şartları açısından Avrupa Birliği kriterlerine uygundur. Halk arasında keçi sütünün koktuğuna dair bir inanış var. Bu kesinlikle yanlış bir bilgidir. Her süt sağlıklı ortamda sağılmazsa kokar. Süt açık alanda sağıldığı zaman sağıldığı ortamın kokusunu alır. Biz de öyle bir ortam yoktur. Müşterilerimiz ürünlerimizde sadece keçinin süt aromasını alırlar diye konuştu. AŞIK VEYSEL DİNLETİYOR <br> <br> Çiftlikte keçilerine her gün Aşık Veysel türküleri dinlettiğini söyleyen Aslan, Keçiler de artık Aşık Veysel dinlemeye alıştılar. Onlar da artık Sivaslı oldu. Sivaslı olup da Aşık Veysel'i sevmeyen yoktur. Artık saanen keçileri de Sivaslı. Sağım sırasında sürekli müzik çalıyoruz ifadelerini kullandı. Koronavirüse karşı etkisi, keçi sütüne talebi artırdı Koronavirüse karşı etkisi, keçi sütüne talebi artırdı Koronavirüse karşı etkili olduğu ortaya çıktı: Talep patladı Türk bilim insanlarının yaptıkları araştırmada keçi sütünde bulunan bir proteinin koronavirüse karşı etkili olduğunun ortaya çıkması, talebi artırdı. Sivas'ta uzun yıllardır keçi yetiştiriciliği yapan girişimci Yılmaz Aslan, "Keçi sütünün koronavirüse karşı iyi geldiği ile alakalı yapılan açıklamaların ardından birçok yerden telefon aldık. Hem keçi sütü hem de keçi sütünden yapılan ürünlere talep arttı" dedi.

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'ONLARA TÜRKÜ SÖYLERİZ'

Manda yetiştiriciliği konusunda kendisine destek olan eşi Fadime Keklikoğlu ise, “Mandalar çok hassas hayvanlar. Doğum yaparken yanında kim varsa sadece onun sağmasına izin verir, başkasını yanına yaklaştırmaz. Babamın sağdığı hayvanı ben sağmaya yanaşsam ya izin vermez ya da sütünü indirmez. Biz çoğu zaman sağarken onlarla konuşur, dertleşiriz. 'Ne oldu kızım, dur kızım' gibi sözlerle sakinleştiririz. Kaynanam bazen onlara türkü hatta ilahi bile söyler. Elle sağmak zorundasınız, makine denedik verim yarı yarıya düştü" açıklamasında bulundu.