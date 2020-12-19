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Hayat Her gün 5-6 saat gülüyor Bir gece polis geldi, birlikte kahkahaya boğulduk
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​Her gün 5-6 saat gülüyor: 'Bir gece polis geldi, birlikte kahkahaya boğulduk'

Her gün 5-6 saat gülüyor: 'Bir gece polis geldi, birlikte kahkahaya boğulduk'

Adana’nın Kozan ilçesinde Gülen Ali olarak tanınan oto lastikçi esnafı Ali Tutar, gülmeden duramadığını belirtti. Komşuların şikayet üzerine polis geldiğini anlatan Tutar, "Polisler geldi gece saat 12’de. 'Neye gülüyorsun abi?' diyerek. Polislerle birlikte kahkahaya boğulduk. Böyle tebessüm ederek hayat geçiyor” dedi. Ali Tutar, günde 5-6 saat güldüğünü söyledi.

Haber Merkezi İHA
Gülen Ali olarak tanınan oto lastikçi esnafı Ali Tutar.
Gülen Ali olarak tanınan oto lastikçi esnafı Ali Tutar.

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan evli 2 çocuk babası Ali Tutar, herkesin kendisini 'Gülen Ali' olarak tanıdığını ve müşterilerin özellikle gülmek için dükkanına geldiğini anlattı. Dostlarını, arkadaşlarını ve müşterilerini güldürdüğü için mutlu olduğunu dile getiren Tutar, "Herkes bizi sevip geldiği için çok mutlu oluyorum. Hep gülmeye geliyorlar. Gece gündüz çalışıyorum zaten. Gülmeyi hiçbir zaman unutmayacağız. İş olmayabiliyor iş yok diye ağlayacak halimiz yok" dedi.

Yolda kalan bir müşterisinin lastiğini değiştirmek için kalfasını gönderen Ali Tutar, pos cihazı yolladığı halde müşterisinin sırf gülmek için ödemeyi yapmak için bizzat yanına geldiğini söyledi.

GÜNDE 5-6 SAAT GÜLÜYOR

Tutar, şunları söyledi:

  • "İçimden geliyor, sempatik oluyor. İnsanlar gülmek için yanıma geliyor. Günün 24 saati gülüyorum. Ben de anlamıyorum. 19 yıllık evliyim iki oğlum var. Onlar pek gülmez. Eşim dostum arkadaşım çevreme teşekkür ediyorum. İnsanlar gülmek için 24 saat yanıma gelirler. mutlu oluyorlar. Alışveriş yapmasalar bile gülmeye geliyorlar. Günde yaklaşık 5-6 saat gülüyorum. Birkaç kez çok güldüğüm için tepki aldım. Adamın biri sinirlenmiş, 'Niye gülüyorsun?' dedi. Adama tamam kardeş gülmüyorum dedim saçını başını yoldu sonra tamam arkadaş ben baş edemedim dedi o da gülmeye başladı. Bir de yoldan geçen bayanı araç ıslatmıştı. Onda kendimi tutamadım, güldüm. Bayan sinirlendi tabi. 'Sen de benim yerim olsan gülersin' dedim. Özür diledim, ama gülmeye devam ettim."

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GÜLMEKTEN ÇENEM AĞRIYOR

Haber izlemediğini ve gazete okumadığını kaydeden Ali Tutar “Acı ve kötü şeylerden uzak durmaya çalışıyorum. Gülmekten çoğu zaman çenem ağrıyor. Sunucu Saba Tümer’le bir araya gelmedim ama onun aracının lastiğini değiştirmek için bir araya gelsek ortalık karışır. Neye güldüğümü bilmiyorum, içimden geliyor, elimde değil. Herkese deli derler bana akıllı diyorlar. Alıştılar bana deli diyemiyorlar. 40 yaşındayım güldüğünde kalp damarların açılır her şey yolunda gider. Üzüntülü adam kahrından ölür” dedi.

GÜLMESİNE POLİSLER DAYANAMADI

Bir gün akşam iş çıkışı tost yemeğe gittiğini, komşular şikayet ettiği için polis geldiğini anlatan Tutar, "Polisler geldi gece saat 12’de. Neye gülüyorsun abi diyerek. Polislerle birlikte kahkahaya boğulduk. Böyle tebessüm ederek hayat geçiyor” dedi.

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