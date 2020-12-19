Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir filyasyon ekibi yok: Kapı kapı dolaşıp vaka sayısını yarıya düşürdüler

Genişletilmiş il filyasyon ekipleriyle hem saha hem de merkezde olmak üzere 835 sağlık personeli ve 402 filyasyon ekibinin yaptığı 223 bin 750 filyasyon ile Antalya’da vaka sayısı 8 Aralık tarihinden buyana yüzde 55 oranında geriledi. Sadece 1-18 Aralık ayında 50 bin 12 filyasyon yapıldı.

Aralık ayında 30 bin 500 çağrı geldi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından pandemi döneminde kurulan arayan ve aranan olmak üzere iki çağrı merkezi ise faaliyetlerini sürdürüyor. Aranan çağrı merkezine 1-18 Aralık tarihleri arasında gelen toplam çağrı sayısı 30 bin 500 olurken, çağrı merkez ekipleri ise 43 bin 239 arama yaptı. Arayan çağrı merkez ekipleri PCR testi pozitif ve temaslı hastaları Sağlık Bakanlığı iletişim hattı üzerinden 2., 4., 6., 8. günlerde olmak üzere bir hastayı toplamda 4 kez arayarak hal ve hatırını soruyor, ihtiyaçlarını, şikayetlerini, ilaç kullanımını, aile hekimleri ile iletişimlerini öğrenip sorun varsa çözümler buluyoruz. Ayrıca ev içi korunma yöntemleri sosyal mesafe, maske kullanımı, el yıkama, odalarını sık sık havalandırmaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyarıyor. Salgının başlangıcından bugüne kadar KYK Sahra Hastanesinde kalan hasta sayısı 708 kişi olurken , 1-18 Aralık ayında ise izolasyona uymayan kişi sayısı 202 oldu. Şu anda yurtta kalan kişi sayısı 65 olarak açıklandı.

REKLAM

Salgının başlangıcından bugüne kadar 138 bin 344 kutu Favipiravir tablet, 28 bin 476 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanılan Antalya’da Aralık ayında ise 74 bin 261 kutu Favipiravir tablet, 14 bin 80 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanıldı.

KORONAVİRÜS Şaşırıp kaldılar: Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler



Kapı kapı dolaşıyorlar

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 835 sağlık personelinden oluşan 402 filyasyon ekibi, kentteki Covid-19 testleri pozitif çıkan vak’alara tek tek ulaşıp hastalığın yayılmasını önlemek için gece gündüz demeden var güçleriyle çalışıyor. Aralarında uzman ve pratisyen hekimler, diş hekimleri, hemşire, ebe, sağlık memurları yer alan filyasyon ekipleri, pozitif vak’aların evlerine kadar giderek, hastalara evde kalmaları ve ev içi korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıyor. Ekipler ev ziyaretlerinde koruyucu tulumun yanı sıra çift eldiven, maske ve siperlik takarak tedbirlerini de en üst düzeyde tutuyor. İlacı hastanede başlanmamış olan vak’aların ise tedavileri düzenlenip ilaçları ekipler tarafından karşılanıyor. Filyasyon ekipleri tarafından vakanın temaslılarından da numune alınıp semptomu olanlara tedavileri düzenlenip ilaçları yine ekipler tarafından veriliyor. Bu sayede vatandaşların evinden çıkmadan numunesi alınıp tanısı konularak tedavisine hızlı bir şekilde başlanılıyor. Yapılan filyasyon çalışması sayesinde erken aşamada vak’aların ile temaslıların evde izole edilmesi ve tedavilerinin düzenlenmesi hastaneye başvuruları azaltıyor, ayrıca hem hastanedeki yığılmalar önlüyor hem de hastaların ağırlaşıp hastane ya da yoğun bakıma yatma oranları düşürülüyor.

REKLAM

FOTOĞRAF 9 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından riskin artmaya devam ettiği şehirler arasında gösterilen Samsun'da filyasyon ekiplerinin sayısı da artırıldı. Geçen haftalarda 200 olan filyasyon ekibi sayısı, 340’a çıkarıldı. Pandeminin öncüsü filyasyon ekipleri, evlerinde izole edilen Covid-19 hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 24 saat görev yapıyor. Gerektiği durumlarda evlerinde izole edilen hastaları ve temaslı vatandaşları ziyaret edip, ilaç veren ekipler, acil durumlarda hastaların veya temaslıların hastaneye sevkini sağlıyor. Ekipler, ev ev dolaşarak, gece gündüz koronavirüsün izini sürüyor. Sahada ilaç kullanımı noktasında sorunlar yaşadıklarını belirten filyasyon ekipleri, kulaktan dolma bilgilerle ilaç kullanımının reddedildiğini, bunun ise daha ciddi semptomlara neden olduğunu vurguladı. Sahada birçok zorluk ve sorunla karşılaştıklarını belirten ekipler, özellikle ilaç kullanımını reddeden vakaların olduğundan yakınıyor. Ekipler, yan etkileri olduğu gerekçesiyle ilaçları kullanmayanların daha sonra pişmanlık duyduklarını belirtiyor. Samsun’da vakaların artmasıyla birlikte 200 olan filyasyon ekibi sayısını 340’a çıkardıklarını belirten Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan, Sağlık ekiplerimiz çok özverili bir şekilde çalışıyor. Ekiplerimizin sahada karşılaştıkları en büyük sorun, izolasyon kurallarıdır. Bu kurallara etkin bir şekilde uymak gerekiyor. Samsun’da aile içi bulaş çok yüksek, bir soyadı aldığınız zaman o soyadının büyük bir çoğunluğu pozitif çıkıyor. Bu da gösteriyor ki aile içi, izolasyon kurallarına yeterince uyulmuyor. Temas etmek sadece sarılmak, tokalaşmak değildir, aynı ortamda bulunmak, aynı havayı solumak temas grubuna giriyor. Sahada olan arkadaşlarımız birçok durumla karşılaşıyor. Mesela, pozitif biri, diğer aile bireyleriyle birlikte yemek yiyor, birbirlerinin telefonlarını kullanıyorlar. Bunlar bizim istemediğimiz şeyler, bu durumlar bulaşı artırıyor diye konuştu. Pozitif olan kişilerin izole kurallarına tam anlamıyla uyması gerektiğini ifade eden Arslan, Pozitif kişi, ayrı bir odada kalmalı ve tek başına yemek yemeli, oda düzenli olarak havalandırılmalıdır. Özellikle lavaboların hijyeni çok önemli, bunlara da dikkat edilmeli. Ne yazık ki, ziyaretler devam ediyor. Saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağı var ama apartman ziyaretlerinin devam ettiğini görüyoruz. Bu işin birinci kuralı izolasyondur. Ayrıca sahada edindiğimiz bir diğer izlenim ise ilaç kullanımı. Vatandaşlarımızın bir kısmı ilaçlarını kullanmıyor, 'şu an iyiyim, bu ilaçları kullanmama gerek yok, bu ilaçlar bana dokunur, yan etkileri çok' diyenler var. Sağlık Bakanlığı, bu konuda 28 bin kişi üzerinde araştırma yaptı ve ilaç kullanımının önemine dikkat çekti. Ne kadar erken ilaç kullanımı olursa hastaneye, yoğun bakıma yatış orası ve entübasyon oranı azalıyor. Erken dönemde ilaç kullanmak istemeyen hastalarımızın, 3 gün sonra durumu ağırlaşabiliyor ve hastaneye kaldırılmak zorunda kalıyor. O yüzden ilaç kullanımına dikkat etmeliyiz dedi. Sahada ilaç kullanımıyla ilgili sıkıntılar yaşadıklarını aktaran İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekibinden Özlem Sezer, şöyle konuştu: Vatandaşlarımız eş, dost ve akrabalarının yaşamış olduğu tecrübelerden dolayı ilaçlara ön yargıyla bakıyor. Mide bulantısı, kaşınma gibi belirtisi olan kişileri dinliyorlar ve aynı belirtinin kendilerinde de olacağını düşünüp, ilaçları kullanmıyorlar. Halbuki, semptom olsun olmasın erken dönemde ilaç kullanımı hastaneye yatış oranını azaltıyor. Hastalığın ağır atlatılmaması ve kalıcı hasar olmaması içim ilaçların kullanılması gerekiyor. Örneğin, ilk başlarda ilacı kullanmak istemeyen bir vaka, birkaç gün sonra durumu ağırlaşınca bizi aradı ve ilaç istedi. ‘Keşke ilaçlarımı kullansaydım’ diyen çok kişi var ama zaman kaybı oluyor. Yine geçen günlerde sisteme pozitif olarak düşen bir amcamızın, şehir dışından eşiyle birlikte Samsun’a geldiğini ve yine yaşlı bir çiftin yanına yerleştiğini öğrendik. Onlara bakmak üzere de amcanın kızları yanlarına gelmiş. Kızlarının, temas olayını tam olarak anlamadığını fark ettik, evdeki kişilerin semptomlarını sorduk. Onların sağlık durumları iyi olduğu için, evden ayrılacağını ve gideceğini söyledi. Ancak kendisi o eve girdiği andan itibaren temaslı durumundaydı. O evden çıktığı an gideceği her yere virüsü taşıyacaktı. Halkımızdan da bize destek olmalarını ve kurallara uymalarını istiyoruz. Artık evlerde bir vaka varsa ve o bina bir de aile apartmanıysa, binadaki kişilerin hepsinin pozitif olduğunu görüyoruz. Filyasyon ekipleri kapı kapı dolaşıp uyarıyor: İlacı kullanmayanların durumu ağırlaşıyor Samsun'da koronavirüsle mücadelenin öncüsü filyasyon ekipleri, ev ev dolaşarak görev yapıyor. Sahada birçok zorluk ve sorunla karşılaşan ekipler, özellikle yan etkileri olduğu gerekçesiyle ilaçları kullanmayanların daha sonra pişmanlık duyduklarını söylüyor. Filyasyon ekibinden Özlem Sezer, "İlacı kullanmak istemeyenler, 3 gün sonra durumu ağırlaşınca ilaç istiyor. 'Keşke ilaçlarımı kullansaydım' diyen çok kişi var. Erken dönemde ilaç kullanımı, hastaneye yatış oranını da azaltıyor" dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



"Temaslının semptomları olup olmadığını da araştırıyoruz"

Filyasyon ekibinden Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Diş Hekimi Kozan Soy, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Filyasyon ekipleri olarak en önemli görevlerinden bir tanesinin hastalığı anlatmak olduğunu belirten Soy, hastalara ve temaslı vatandaşlara bağışıklık sistemini destekleyici önerilerde bulunduklarını, tedbirlere uymaları konusunda da uyarılarda bulunduklarını aktardı. Soy, temaslı hastalar konusunda da titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtip, “Temaslının semptomları olup olmadığını da araştırıyoruz. Eğer semptomları varsa testlerini yapıp, ilaçlarına başlıyoruz” diye konuştu.

“Filyasyon sonrası çocuklarıma sarılamamak çok zor”

Mart ayından bu yana filyasyon ekibinde yer alan sağlık memuru Fatma Bekar da, bir çok zorluklarla karşılaştıklarını anlattı. “Her çeşit insanla muhatap oluyorsunuz” diyen Bekar, “Gece gündüz demeden evlerine kadar gidiyorsunuz, uykudan uyandırıyorsunuz, bir de hasta psikolojisiyle uğraşıyorsunuz. Çünkü insanlar hasta olunca daha gergin oluyorlar. İletişim zorluğu çektiğimiz çok oluyor tabi ki ama vicdani bir rahatlık var. Hastanın önden tespit edilmesi, ilaçlarının evlerine kadar götürmek, onlara test yapmak. Hastalığı yayılmadan önlemek adına filyasyon çok önemli bir görev ve onurla yapıyorum bu görevi. Evde iki tane çocuğum ve kronik rahatsızlığı bulunan bir eşim var. Filyasyon sonrası eve gidince onlara sarılamamak kadar kötü bir duygu yok. Ailenize karşı ertesi gün bile ailenize karşı ‘acabalar’ ile yaşamak gerçekten zor” ifadelerini kullandı.

REKLAM

FOTOĞRAF 15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayılarında artış gösterdiği iller arasında saydığı Tekirdağ'da, üst düzeyde alınan tedbirlerle vaka sayıları düşüşe geçti. İl Sağlık Müdürlüğü'nün filyasyon ekipleri, ev ev dolaşarak, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alınan tedbirler, sokağa çıkma kısıtlaması ve yapılan çalışmalarla birlikte Tekirdağ'da vaka sayıları düşüşe geçti. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, sağlık çalışanlarının canla başla mücadelelerinin sürdüğü belirterek, şöyle dedi: Ciddi anlamda yaklaşık olarak vaka sayımızın 3’te birlerine gelmiş durumdayız. Çok iyi bir gidişimiz var, tabi bakanlığımızın kontrolü, uyarıları ve algoritmaları sonucu hızlı bir laboratuvar sonuçlandırma sürelerine geldik. Aynen bir bayrak yarışı gibi seferberlik ruhunda tüm sağlık çalışanlarımız, bayrağı alıp bir birilerine devrederek hızla alınan numuneleri laboratuvarlarımıza getirerek çok hızlı çalışma süreleri ile çıkan sonuçları filyasyon ekiplerimize bildiriyoruz. Filyasyon ekiplerimiz evlere gidiyorlar aynı anda fiziksel muayene sorgulamalarını yapıyorlar. İlaçlarını veriyorlar, hastalarımızın temaslı ve izolasyon ayrımını yaparak bilgilendirip oradan ayrılıyorlar. Bu çalışmalarımız son derece verimli olarak sürmektedir. Buna paralel de yönünü aşağıya doğru çevirmiş bir vaka seyri izlemekteyiz. İl Sağlık Müdürü Kalkan, yaşanan süreçte halkın samimi katkı ve desteklerini gördüklerini belirterek, Bizim filyasyon ekip sayılarımız vakaya paralel artış göstermekte. Artan dönemlerimizde ciddi ve dinamik bir şekilde kendini yenilemekte. Biz sayın bakanımızın uyarılarından sonra bu sayılarımızı hızlıca artırdık. Araç sayısı ve filyasyon ekiplerini daha iyi bir yere getirdik. Son derece rahat bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çalışmalarda halkımızın samimi katkı ve desteklerini görüyoruz. Bunun artarak sürmesi en büyük beklentimiz. Hastalıklar başlangıçları aşamasında teşhisleri zor, tedavileri kolaydır. Ama hastalık ilerledikten sonra teşhis kolaylaşır, tedavi zorlaşır. Hem servis yatak sayılarımız hem yoğun bakım yatak sayılarımızı azaltmak halkımızın elindedir. Halkımız temizliğe, maskeye, mesafeye ki bunlar bu günlerde aşıları konuşuyoruz ama bilinen en güzel aşı, maske, mesafe hijyen bunları uyguladığımız da kendi kendimizi aşılamış sayarız. Bir de bunun üzerine aşı eklendiğin de inşallah hep birlikte koronavirüsü yenmiş olacağız diye konuştu. Tekirdağ'da iki laboratuvar ile test sonuçlarına hızlı bir şekilde neticelendiğini belirten Kalkan, Bizim, Çorlu Devlet Hastanemizde çok önemli bir laboratuvarımız var, 24 saat çalışmakta. Aynı şekilde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde bu çalışmalar yürütülmekte. İki ayrı laboratuvarımız da 24 saat sağlık çalışanlarımız olağan üstü bir çalışma sergilemektedir dedi. Filyasyon ekibinde görevli doktor Ali Kalfalı, iyi giden çalışmaların neticelerini görmeye başladıklarını ve son günlerde vaka sayılarında düşüş olduğunu söyledi. Kalfalı, Vakalarımız gün içerisinde laboratuvarlarımızdaki çalışmalar neticesin de sonuçlar açıklandıkça peyderpey düşüyor. Hemen hızlı bir şekilde sahada çözmeye gidiyoruz. Bu şekil de vakalarımız birikmiyor. Sonuçlar çıktıktan sonra hemen müdahale oluyor. Koordinasyon ekibimiz onlarla irtibata geçiyorlar ve sisteme düşüyor, bunlarda sahadaki ekiplerimize gidiyor. En yakın ekibimiz de bunu üzerine alarak vakaya giderken ilacını götürüyor hastalık hakkında bilgilendiriyor. Herhangi bir şikayetlerin de bizi aramalarını söylüyoruz dedi. Filyasyon ekibinde görevli hemşire Esra Yalçın, ilaçlarını verdikleri hastaların mutlu olduğunu görmenin kendilerinde büyük mutluluk yarattığını söyledi. Yalçın, Bazen beklenmedik farklı durumlar ile de karşılaşabiliyoruz. Fakat hastalara ilaçlarını verdikten sonra yüzlerindeki o mutluluğu gördüğümüz zaman bizde mutlu ayrılıyoruz sahadan. Beklentileri yeterince aydınlatılmak. Karantina sürecinde 10 günlük sürede neler yapmak gerektiğini yeterli, detaylı şekil de öğrenebilirlerse mutlu oluyorlar. İlaçları da ulaştığında memnuniyetlerini görüyoruz hastalarda dedi. Filyasyon ekiplerinin ev ev dolaştığı Tekirdağ'da vaka sayıları yüzde 30 düştü Koronavirüs vaka sayılarının artış olduğu iller arasında gösterilen Tekirdağ'da, İl Sağlık Müdürlüğü'nün filyasyon ekipleri sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerle vaka sayılarında yüzde 30 azalma olduğunu belirterek, "Çok iyi bir gidişimiz var, tabi bakanlığımızın kontrolü, uyarıları ve algoritmaları eşliğinde çok hızlı bir laboratuvar sonuçlandırma sürelerine geldik. Bu çalışmalarımız son derece verimli olarak sürmektedir. Buna paralel olarak, yönünü aşağıya doğru çevirmiş bir vaka seyri izlemekteyiz" dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



