Emil Michel Cioran, Çürümenin Kitabı isimli kitabında, “Bir pazar öğleden sonrasına dönüşmüş evren... sıkıntının tasviridir bu” diyor. Hadi onun gibi yapıp, yapılacak onlarca şey varken bir pazar öğleden sonrası, güneş ışıkları pencereden kayarak içeri girmişken kanepede oturmuş, aylaklık ediyor olduğumuzu düşleyelim. Bu sahne sizi mutlu mu ediyor, sıkıyor mu? Galiba pazarları anlamak için bu veya bunun gibi sorulara cevap vermek gerek. Bu hafta pazarların derdini masaya yatırmak adına yazar Nurbanu İnan’ın kapısını çalıyoruz. Ardından da ilk sorumuzla sohbete giriş yapıyoruz: “Klasik bir pazarınızı nasıl geçirirsiniz?” İnan şöyle cevaplıyor: “Uykumu almış olsam bile geç kalkmaya uğraşırım. Kahvaltı faslını olabildiğince uzatırım. Sonra daha da uzayan çay ve kahve fasılları, yalnızsam keyfime göre, çocuklar varsa onların isteklerine göre günü planlarım. Genelde evden çıkmak istemem çünkü her yer çok kalabalık.”

Pazar günlerini sıkıntılı bulanlara bir çare bulmak da isteriz. Acaba yazarın sıkılanlar için bir önerisi olur mu? İnan, “Bence beklentiyi düşürmek çünkü bugünden beklentimiz çok.” diyor ve devam ediyor: “Dinlenmek, eğlenmek, hava almak, film izlemek, alışveriş ve tabii bir gün bunca beklentiyi nasıl karşılasın?” İnan haklı, belki de her şeyi pazardan beklememek lazım. Dünyanın yükünü neden sadece pazar tek başına kaldırsın? Panahi ve peride celal Gelelim beyazperdeye… İnan eğer evde tek başınaysa diğer günlerden farklı bir şey izlemediğini söylüyor ama ekliyor da: “Bence pazar günü ve her gün Panah Panahi’nin Hit The Road filmi izlenebilir.” İnan’ın pazarları okuma listesinde ise kısa öyküler olurmuş. “Daha çok kısa öyküler mesela Peride Celal öyküleri…” diyor bize.