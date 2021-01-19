Hayat HES kodunu İstanbulkartına eşleştirmeyenler toplu ulaşımı hala kullanabiliyor
AKTÜEL

HES kodunu İstanbulkartına eşleştirmeyenler toplu ulaşımı hala kullanabiliyor

HES kodunu İstanbulkartına eşleştirmeyenler toplu ulaşımı hala kullanabiliyor

İstanbul'da 15 Ocak'ta uygulanmaya başlayan toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkartlarına HES kodu uygulaması zorunluluğunun ardından, HES kodunu İstanbulkartına eşleştirmemiş olanlar hala toplu ulaşımı sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor. HES kodunu İstanbulkartına eşleştirmeyen Yakup Akdoğan, "Yok daha yapmadım eşlememi. Kullanabiliyorum ama hala. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. 15 Ocak sondu evet ama bir şey olmuyor yani kullanmaya devam edebiliyorum. O yüzden çok ciddi görmedim ben uygulamayı. Şu anlık bir engel yok böyle devam ediyorum eşlemeyi düşünmüyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
HES kodunu eşleştirmeyen vatandaşlar turnikelerden geçerken bir sorunla karşılaşmıyor.
HES kodunu eşleştirmeyen vatandaşlar turnikelerden geçerken bir sorunla karşılaşmıyor.

İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkartlara koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirilmiş, bu tarih itibarıyla HES kodunu kartına eşleştirmeyenlerin toplu taşımı kullanamayacağı belirtilmişti. Ancak HES kodunu İstanbulkartına eşleştirmeyenler hala toplu ulaşımı kullanabiliyor. Cevizlibağ'da otobüs, metrobüs ve tramvay kullananların büyük bir çoğunluğu HES kodlarını İstanbulkartları ile eşleştirdiklerini söyledi, ancak henüz eşleştirmeyi yapmamış olanların da metrobüs ve otobüsü kullandığı görüldü.


"BAKIN GEÇTİM!"

HES kodunu İstanbulkartına eşleştirmeyen Senem Güllü, "Henüz eşlemeyi yapmadım ben. İlk kez deneyeceğim şimdi. Kullanıp kullanamayacağımı ben de bilmiyorum henüz. Geçemezsem her nasıl yapılıyorsa hallederim şimdi. İnternetten yapılabiliyormuş ama inanın yapacak vaktim olmadı" dedi. İstanbulkartını turnikeye okutan Güllü, sorunsuz bir şekilde geçtikten sonra, "Bakın geçtim" diyerek kameraya el salladı.

İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi zorunlu mu, nasıl yapılır?
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İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi zorunlu mu, nasıl yapılır?



"EŞLEMEDİM, KULLANABİLİYORUM; ÇOK CİDDİ GÖRMEDİM UYGULAMAYI"

Yakup Akdoğan ise, "Yok daha yapmadım eşlememi. Kullanabiliyorum ama hala. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. 15 Ocak sondu evet ama bir şey olmuyor yani kullanmaya devam edebiliyorum. O yüzden çok ciddi görmedim ben uygulamayı. Şu anlık bir engel yok böyle devam ediyorum eşlemeyi düşünmüyorum" diye konuştu.
İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

İBB'den yapılan açıklamada, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yurttaşlar, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak" denilmişti.

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