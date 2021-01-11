İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi zorunlu mu, nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı tarafından eylül ayında yayımlanan ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirildi.Türkiye'nin pek çok yerinde hayata geçen uygulama ile koronavirüs tanılı ya da temaslı kişilerin toplu ulaşım araçlarını kullanması engellenmeye çalışılıyor.

Peki, İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi zorunlu mu, İstanbulkart'a HED kodu nasıl yapılır?

TEKNOLOJİ İstanbulkart'a HES kodu nasıl yükleniyor: Adım adım İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi

HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar da 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. Peki, İstanbulkart'a HES kodu yükleme nasıl yapılıyor? İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır? İstanbullukar toplu ulaşım kartlarının iptal edilmemesi için İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılacağını merak ediyor ve araştırıyor.

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İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi zorunlu mu?

Şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu artık resmi olarak bulunmakta. Şehirler arası ulaşımda seyahat için bir numaralı kural haline gelen HES kodu artık şehir içi ulaşımda da zorunlu.

TEKNOLOJİ Her yerde zorunlu olan HES kodu nasıl alınır?

İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?

Eşleştirme işlemi "istanbulkart.istanbul" sitesinden yapılabiliyor. Bu işlem için öncelikle bir HES kodunuzun bulunması gerekiyor. Kartınıza şimdi Hes kodu eşleştirmesi yapmak için tıklayabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

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