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Gündem HES kodu eşleşmemiş İstanbulkartlar 15 Ocaktan itibaren kullanılamayacak
İSTANBUL

​HES kodu eşleşmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak’tan itibaren kullanılamayacak

HES kodu eşleşmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak’tan itibaren kullanılamayacak

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında getirilen toplu ulaşımda HES kodu kontrolü zorunluluğunun ardından entegrasyon çalışmalarına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak’tan itibaren eşleşmesi yapılmamış İstanbulkartların kullanılmayacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbulkart'ın HES koduna uyumlu hale getirilmesi çalışmasında sona gelindi. İBB'den yapılan açıklamada, Eylül ayı sonunda İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle şehir içi toplum araçlarına da HES kodu uygulamasına geçilmesi ile ilgili entegrasyonun tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Buna göre 15 Ocak'tan itibaren eşleşmesi yapılmamış İstanbulkart'lar kullanılamayacak.

KORONAVİRÜSLÜ VEYA TEMASLI KİŞİLERİN TOPLU ULAŞIMI ENGELLENECEK

Uygulama ile Kovid-19 tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekenlerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılarak, toplu ulaşım kullanımının geçici olarak engellenmesi amaçlanıyor.

İstanbulkart sitesi üzerinden gerekli bilgiler girilerek kart-HES kodu eşleşmesi yapılabiliyor.

Eylül sonunda İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle şehir içi toplum araçlarına da HES kodu uygulaması getirildiği duyurulmuştu. Genelge ilk aşamada şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart olan kişiselleştirilmiş İstanbulkartları kapsıyordu.

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