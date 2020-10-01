Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Şehir içi ulaşımda HES dönemi
ANKARA

Şehir içi ulaşımda HES dönemi: HES kodu nasıl alınır?

Şehir içi ulaşımda HES dönemi

Kovid-19 hastaları ve temaslıları izole için artık metro, metrobüs ve otobüslerde de HES (Hayat Eve Sığar) kodu istenecek. Belediyeler toplu taşıma kartlarını HES ile entegre edecek. Kovid ya da temaslı olduğu halde toplu taşımayı kullananlar hakkında suç duyurusu yapılacak. HES kodu artık otel, pansiyon ve misafirhane gibi konaklama tesislerinde de zorunlu oldu.

Osman Özgan Yeni Şafak
Şehir içi toplu ulaşım araçlarında kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri, HES uygulamasına entegre olacak.
Şehir içi toplu ulaşım araçlarında kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri, HES uygulamasına entegre olacak.

Şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanılması zorunlu oldu. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine, “Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” ve “Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu” konulu iki ayrı genelge gönderdi.

TEMASLI TAKİBİ İÇİN GEREKLİ

Genelgelerde, koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesinin, üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri olduğu vurgulandı. Şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu şartı olduğu hatırlatılan genelgede, benzer şekilde şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da HES koduna göre kişilerin takibinin sağlanmasının önemine işaret edildi.

AKILLI BİLETE ENTEGRE OLACAK

Genelgede alınan tedbirler şöyle sıralandı: “Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı HES uygulaması arasında gerekli entegrasyonlar sağlanacak.”

HES kodu nasıl alınır? Yeni genelge ile toplu taşıma araçlarında HES kodu
KORONAVİRÜS
HES kodu nasıl alınır? Yeni genelge ile toplu taşıma araçlarında HES kodu

KARTLAR ASKIYA ALINACAK

“Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, halihazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara bir an evvel başlanılacak. Kovid-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.”

UYMAYAN İÇİN SUÇ DUYURUSU

“Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili valilik/kaymakamlıkla paylaşılacak.”

Konaklama tesislerinde artık zorunlu

  • Yeni genelgeyle dünden itibaren tüm konaklama tesislerinde HES kodu zorunlu oldu. İçişleri Bakanlığı’nın “Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu” konulu genelgesi kapsamında konaklama tesisleri için alınan tedbirler ise şunlar: Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp gibi) müşterilerden HES kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilecek. Genelge hükümlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesisleri 10 gün süre ile faaliyetten men edilecek.

İzolasyon odalarına alınacaklar

Genelgeye göre, Kovid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri kapsamında, “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulaması gereği oluşturulan “misafir izolasyon odalarına” yerleştirilecek. Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise vali/kaymakamlar tarafından ilgili bakanlık genelgeleri ile Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak.

Abone Ol Google News
Sayı kesinlikleçok daha fazla

Sayı kesinlikle
çok daha fazla

​Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli açıklama.
Erdoğan yeniKuveyt Emiri ile görüştü

Erdoğan yeni
Kuveyt Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı, ​dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti.
Tünelin ucu göründü

Tünelin ucu göründü

​Bakan Koca: Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağız.
Ön talep başladı

Ön talep başladı

​Ormanköy'de mağaza ve dükkanlar açık hava konseptiyle yer alacak.
Kamikaze dronelar tek tek imha etti

Kamikaze dronelar tek tek imha etti

Ermenistan askerleri cephede neye uğradıklarına şaşırdı.
15 Aralık'ta açılıyor

15 Aralık'ta açılıyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu müjdeyi verdi.

Terim uyardı: <br>'Telafisi yok'

Terim uyardı:
'Telafisi yok'

​Fatih Terim'den futbolcularına ülke puanı mesajı.
Moskova'ya çağırdılar

Moskova'ya çağırdılar

​Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a toplantı çağrısı.
Son 37 metre

Son 37 metre

Türkiye'nin en yükseği, dünyanın üçüncüsü olacak.

Tek koşulu açıkladı

Tek koşulu açıkladı

Aliyev'den çatışmalara ilişkin önemli açıklama.

Mültecilerin ülkelerine dönmeleri için fon hazırlığı yapıyorlar.

Denizli'de bulundu: 9 milyon yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor
Gündem

Denizli'de bulundu: 9 milyon yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor

Denizli'de yürütülen yüzey araştırmalarında, 9 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen fil ve karıncayiyenin de aralarında olduğu 8 farklı hayvan türüne ait fosile rastlandı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İhsan Aytek, "Bu yıl çok önemli bir keşif yaparak Anadolu'da daha önce hiç tespit edilmemiş bir hortumlu memeli fosili keşfettik. Özellikle karıncayiyen fosili, Türkiye'de çok az rastlanan bir hayvan olması bakımından çok büyük önem taşımakta" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye videolu mesaj: Önümüzdeki 10 yıl insanlığın kaderini tayin edecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye videolu mesaj: Önümüzdeki 10 yıl insanlığın kaderini tayin edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve ekonomiye katkısını kısa vadeli hedefler olarak asla görmemeliyiz. Ekonomik sektörlerin tamamında farkındalığı artırarak bu alanda özel sektörlerin yatırım yapmasını teşvik etmeli, karşı karşıya kaldığımız sorunları birer fırsata çevirmeliyiz. 2022’de BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansına ev sahipliği yapacak ve 2 yıllık dönem başkanlığı görevini yerine getirecek Türkiye bu süreçte biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için gerekli adımların atılmasında öncü rol oynayacaktır. Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini tayin edecek. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için biyolojik çeşitliliğin korunmasına ihtiyaç var." dedi.
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ı Moskova'da toplantıya çağırdı
Dünya

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ı Moskova'da toplantıya çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile Moskova’da toplantı yapılması çağrısında bulundu. Lavrov, "Rusya olarak Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'da toplantıya çağırıyoruz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.