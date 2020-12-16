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İstanbulkart'a HES kodu yükleme: İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?

İstanbulkart'a HES kodu yükleme: İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?

Eylül ayında yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti. İstanbulkart'a HES kodu eşleştirilmesi 15 Ocak'a kadar yapılmayan kişiselleştirilmiş kartlar toplu ulaşımda kullanılamayacak. Peki, İstanbulkart'a HES kodu yükleme nasıl yapılıyor? İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. Peki, İstanbulkart'a HES kodu yükleme nasıl yapılıyor? İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır? İstanbullukar toplu ulaşım kartlarının iptal edilmemesi için İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılacağını merak ediyor ve araştırıyor.

HES kodu eşleşmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak’tan itibaren kullanılamayacak
GÜNDEM
HES kodu eşleşmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak’tan itibaren kullanılamayacak

İçişleri Bakanlığı tarafından eylül ayında yayımlanan ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirildi. Türkiye'nin pek çok yerinde hayata geçen uygulama ile koronavirüs tanılı ya da temaslı kişilerin toplu ulaşım araçlarını kullanması engellenmeye çalışılıyor.

Şehir içi ulaşımda HES dönemi
GÜNDEM
Şehir içi ulaşımda HES dönemi

Sağlık Bakanlığı’nca İBB’ye iletilecek olan tanısı konmuş Kovid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları askıya alınacak. Anonim İstanbulkart’ları kişiselleştirilecek. 15 Ocak'a kadar eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar toplu ulaşımda kullanılamayacak. Peki, İstanbulkart'a HES kodu yükleme nasıl yapılıyor? İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığından yeni genelge: Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu kararı
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığından yeni genelge: Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu kararı

İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?

Eşleştirme işlemi "istanbulkart.istanbul" sitesinden yapılabiliyor. Bu işlem için öncelikle bir HES kodunuzun bulunması gerekiyor. Kartınıza şimdi Hes kodu eşleştirmesi yapmak için tıklayabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

HES kodu nasıl alınır?
TEKNOLOJİ
HES kodu nasıl alınır?

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