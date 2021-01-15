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İSTANBUL

Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu: Bu sabah başladı

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarındaki HES kodu zorunluluğu bu sabah başladı. Toplu ulaşımın yoğun kullanıldığı Cevizlibağ'da İstanbulkartını, HES kodu ile eşleştirmeyenlerin de metrobüsü rahatlıkla kullanabildiği görüldü.

Haber Merkezi DHA
Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu başladı; Eşleyen de eşlemeyen de bindi.
Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu başladı; Eşleyen de eşlemeyen de bindi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelge ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti. HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar bugünden itibaren toplu taşımada kullanılamayacaktı ancak eşleşmeyi yapmayanlar da toplu taşımayı kullanabildi.

  • Cevizlibağ'da otobüs, metrobüs ve tramvay kullananların büyük bir çoğunluğu HES kodlarını İstanbulkartları ile eşleştirdiklerini söyledi. Bazıları uygulamadan memnun kalırken, bazıları ise seferlerin az olmasından dert yandı.

DHA
İstanbul'da toplu ulaşım araçlarındaki HES kodu zorunluluğu bu sabah başladı.

"BAKIN BİR SIKINTI YOK, GEÇEBİLİYORUM"

İşe gitmek için metrobüs kullanacağını söyleyen Abdülkadir Yanlı, henüz eşleme yapmadığını belirtti. Yanlı, “Hala eşlemedim. Kullanıp kullanamayacağımı düşünmedim henüz. Nasıl kullanabileceğimizi de bilmiyoruz. Birazdan bineceğim. Metrobüs kullanacağım. Daha denemedim kullanıp kullanamadığımı. Bakalım olacak mı?" diye konuştu. Metrobüse binmek için İstanbulkartını okutan Yanlı, hiçbir sorun yaşamadan metrobüse binebildi.

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"SEFERLER ARTSIN"

Dakikalardır Cevizlibağ'da otobüs beklediğini söyleyen Çetin Nasuh ise, “Otobüsler durmuyor. Gördünüz geçti gitti durmadı. Kapasitesi doluysa otobüs versin. Seferleri arttırsın. Ben karşıdan geliyorum bakın işe geç kaldım gidemiyorum. Seferler az. Eşlemeyi yaptım İstanbulkartımla HES kodunu. Çalışıyor mu çalışmıyor mu anlamadım. Sabah buraya gelirken kullandım. Bir sıkıntı çıkmadı" şeklinde konuştu.

İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi zorunlu mu, nasıl yapılır?
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