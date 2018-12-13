Hayat Hollywood oyuncusu İsraili yerden yere vurdu
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Hollywood oyuncusu İsrail'i yerden yere vurdu

Oyunculuktaki başarısıyla Hollywood'un en başarılı aktrisleri arasında gösterilen Natalie Portman, Tel Aviv'in geçtiğimiz Temmuz ayında kabul ettiği Yahudi Ulus Devlet Yasası'nı 'ırkçı' bulduğunu açıklayıp "Bir hataydı ve bu yasaya katılmıyorum" diyerek İsrail'i yerden yere vurdu.

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Oscarlı oyuncu 2 milyon dolar değerindeki ödülü almayı reddetmişti.
Oscarlı oyuncu 2 milyon dolar değerindeki ödülü almayı reddetmişti.

Yahudi asıllı ABD'li oyuncu Natalie Portman, İsrail meclisinin Temmuz ayında kabul ettiği tartışmalı Yahudi Ulus Devlet Yasasını"ırkçı" olarak nitelendirdi.

Londra merkezli Arapça yayın yapan Al-Kuds Al-Arabiya gazetesine röportaj veren Portman, İsrail'de bu yıl onaylanan Yahudi Ulus Devlet Yasasını eleştirdi.

Portman: İsrail ırkçı

Tartışmalı yasayı "ırkçı" olarak niteleyen Yahudi asıllı Hollywood yıldızı, "O (Yahudi Ulus Devlet Yasası) bir hataydı ve bu yasaya katılmıyorum. Komşularımızı gerçekten sevebileceğimizi ve onlarla birlikte çalışabileceğimizi umuyorum" dedi.

Yahudi Nobeli'ni almayı reddetmişti

"Yahudi Nobeli" olarak anılan ve gelecek nesil Yahudilere ilham kaynağı olacak, dünyaca etkili bireylere verilen "Genesis Ödülü"ne bu yıl Natalie Portman layık görülmüş, ancak Oscarlı oyuncu 2 milyon dolar değerindeki ödülü almayı reddetmişti.

  • Ödül törenine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu boykot ettiği için katılmayacağını açıklayan Portman, "Katılmamayı seçtim çünkü törende bir konuşma yapacak olan Binyamin Netanyahu'yu onaylamak istemedim" ifadesini kullanmıştı. Portman'ın katılmayacağını açıklaması üzerine bu yıl ki Genesis Ödül Töreni iptal edilmişti.

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