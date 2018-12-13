TIR şoförlüğüne başlayan Tolga Karel: Ekmeğimin peşindeyim

Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Tolga Karel, ABD'de kurduğu şirketin iflas etmesi üzerine tır şoförlüğüne başlamıştı. Karel, önce Amerika’da eyaletler arası TIR şoförlüğü kursuna yazıldı. Geçtiğimiz günlerde seferlere başlayan Karel’in ilk durağı Teksas olmuştu. Verdiği bir röportajda sorulan soruları yanıtlayan Karel, yeni iş hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

20 yıl oyunculuk kariyerinden sonra TIR şoförlüğü yapmasını yadırgayanlar olduğunu söyleyen Karel şöyle açıklamada bulundu:

"Bu iş benim çocukluk hayalimdi. Oyuncaklarımın çoğu TIR'dı. Sosyal medyadan bana yazıyorlar 'Kamyoncu mu oldun' diye. Ben aileme namusumla çalışarak bakıyorum. Ben ekmeğimin peşindeyim. Ben ABD'ye oyuncu olmaya değil yeni bir hayat kurmak için geldim. Oyunculuk yapacağıma ABD'de TIR'cılık yaparım, ailemle huzurlu bir şekilde yaşarım" dedi.

Karel, çocukluğnda kurduğu TIR hayalini şimdi gerçekleştiriyor.

Pilot olmak kadar zor

TIR şoförlüğe ABD'de farklı bir gözle bakıldığını belirten Karel açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Ben taşımacılık işinde büyümek istiyorum. 750 milyar dolarlık bir endüstri. Bu sektörü öğrenmek için bu işe başladım. Çıraklık yapmadığın bir işin ustası olamazsın. Hayalim bir Türk olarak bu sökterde iyi bir yere gelebilmek. Burada bu işe önemli bir kariyer olarak bakıyorlar. CDL lisans almak için 14 ayrı testen geçiyorsun. Fiziksel ve psikolojik testler çok zorlu. Pilot olmak kadar zorlu bir süreç."

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Karel, ileride hayatını film çekmek istiyor.

Kazancı iyi

Haftada yaklaşık 10 bir kilometre yol yapan Karel sözlerine şu ifadeleri ekledi:

"Çok zor bir meslek. Bazen bir ay evden uzak kaldığın oluyor. Çok dikkat gerektiren bir iş. Yeri geliyor milyon dolarlık yük taşıyorsun. Riski fazla olduğu için kazancı da iyi. TIR'cılık deyip geçmeyin, onlar olmasa marketlerde yiyecek bir şey bulamayız."

Belki hayatını film yapabilir

Hürriyet'in haberine göre, Karel, "Renkli dünyadan böyle bir hayata. Benimkisi enterasan bir yaşam hikayesi. İleride kendi hayatımı film yapabilirim."

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