Baş derisi koptu makinenin kumandasını ayağıyla yakaladı

Antalya'dan Uşak'ta ziyarete gittiği ailesine yardım etmek için tarlada pancar makinesi kullanan, yeni evli Binnaz Sertçelik, 14 Kasım'da meydana gelen kazayı anlatırken, o günü tekrar yaşadığını söyledi. Tarlada yalnızken kullandığı pancar makinesine sıkışan taşı çıkarmak için makinenin altına girdiğini belirten Sertçelik, "Başaramayınca makinenin altından çıkıp levye gibi bir aletle tekrar taşı çıkarmak istedim. O sırada rüzgar esince eşarbım ve saçlarım şafta dolandı. Kendimi tuttum. Direnmesem bedenim de dolanacaktı. Çok mücadele ettim, çok direndim. O sırada saçlarımın koptuğunu hissettim" dedi.

Kendisini pancar makinesinden kurtardıktan sonra hissettiklerini

Makinenin kumandasını ayağıyla kendisi çekti

Başından akan kanın gözlerine dolduğunu, bu nedenle göremediğini dile getiren Binnaz Sertçelik, "O sırada makinenin uzaktan kumandasını aradım. Uzakta bir yerde duruyordu. Ayağımla onu kendime çekip, elime aldım. Kumandanın üzerindeki yazıları göremiyordum. Çünkü gözlerime kan dolmuştu. Gözlerimi sildim. Sonra kumandanın üzerinde 'Kaldır' yazısını gördüm. Ona basıp, makineyi kaldırdım ve kafamı geri çektim" diye konuştu.

Kopan saç derisi başarılı şekilde yerine dikildi.

Setçelik: Aynadaki görüntüm korku filmi gibiydi

Kendisini pancar makinesinden kurtardıktan sonra hissettiklerini "Baktım ki hala canlıyım" sözleriyle anlatan genç kadın, üst tarafındaki giysisini de pancar makinesine kaptırdığını söyledi.

"Üstümde hiçbir şey yoktu. Bütün bedenim kan içindeydi" diyen Binnaz Sertçelik, "O halde traktöre koştum. Olayın sıcaklığıyla acı hissetmiyordum. Traktöre bindikten sonra aynaya bakınca çok korktum. Ben çok korku filmi izlerim ama ömrümde ilk defa böyle bir şey gördüm aynada. Kendimden çok korktum. Traktörde babamın polar ceketi vardı. Onu giydim. Fermuarını çektim ve hareket ettim" dedi.

Binnaz Sertçelik, sağlığına kavuştu.

Traktörü 4'üncü vitese aldı

Traktörü kullanırken, bir an önce 1,5 kilometre uzaklıktaki evlerine ulaşmak için vitesi 4'e aldığını anlatan Binnaz Sertçelik, o haldeyken yolda haşhaş sulama borularını ezmemek için çaba gösterdiğini söyledi. Köye geldiğinde çok yaşayamayacağını düşündüğünü belirten Sertçelik, "Babam hemen beni hastaneye ulaştırdı. O sırada 'Ben yaşamam' diye düşündüm" diye konuştu.

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Uşak'tan ambulans helikopterle nakledildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, başından kopan derinin Dr. Asım Uslu tarafından yerine dikildiğini ve şu an sağlığına kavuştuğunu aktaran Sertçelik, "Allah, Asım Hoca'mdan razı olsun. Hastane personeline de çok teşekkür ederim. Haklarını ödeyemem" dedi.

Kopan saç derisi bir süre pancar makinesinin içinde kaldı.

Kopan saç derisini dondurucuya koydular

Kaza günü Antalya'da olan Tuğrul Sertçelik (27) ise eşinin yaşadıklarını anlatırken, Uşak'taki hastanelerde kopan saç derisinin kullanılamayacağının söylendiğini belirtti. Olaydan sonra kopan saç derisinin sabaha kadar pancar makinesinin içinde kaldığını anlatan Tuğrul Sertçelik, şöyle devam etti:

"Daha sonra eşimin amcasının kızları, kopan saç derisini almaya karar vermiş. Nedeni ise artık kimse o kopan parçayı görmesin, moraller yeniden bozulmasın, diye. Kopan parçayı alıp bozuk bir dondurucuya koymuşlar. Biz Antalya'da hastanede Dr. Asım Uslu hoca ile konuşurken kopan saç derisinin fotoğrafını istedi. Uşak'taki yakınlarımız saç derisinin fotoğrafını gönderdi. Asım Hoca fotoğrafı görünce kopan parçanın tam deforme olmadığını ve acil olarak Antalya'ya getirilmesini istedi. Saç derisi, otomobille 3 saat sonra Antalya'ya geldi. Olaydan 53 saat sonra ameliyata girildi. Başarılı şekilde yerine dikildi. Binnaz'ın Uşak'tan ambulans helikopterle Antalya'ya getirilmesinde AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile AK Parti eski Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, AK Parti eski Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun'a çok teşekkür ediyorum. Özellikle Asım Uslu Hoca'mıza çok teşekkürler. Onun çok emeği var."

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