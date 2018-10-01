İBB Çocuk Meclisi'nden Darülaceze sakinlerine ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çocuk Meclisi üyeleri, dünya genelinde aynı tarihte kutlanan "Dünya Çocuk Günü" ve "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi.

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen programda, Çocuk Meclisi'nin 200 üyesi, velileriyle İBB Kayışdağı Darülaceze Tesislerinde kalan sakinleri ziyaret etti. Çocuklar, Darülaceze sakinlerinin ellerini öptü, onlara çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Çocuklar, yaşlılara hatırlarını sordu, onlarla sohbet etti.

Darülaceze sakinleri de sürpriz ziyaretçileriyle yakından ilgilendi, onları torunlarını sever gibi öpüp kokladı. Çocuklar tarafından elleri öpülen kimi yaşlıların duygulandıkları görüldü.

Çocuklar daha sonra buradan ayrıldı.

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