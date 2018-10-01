Ekonomi Ankaradaki ekmek zammına valilik el attı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Ankara Valiliği'ndan ekmek zammına ilişkin açıklama

Ankara'daki ekmek zammına valilik el attı

Ankara'da ekmek fiyatlarına yapılan yüzde 25'lik zama Ankara Valiliği tarafından el atıldı. 200 gram ekmeğin fiyatını 1 liradan 1.25 TL'ye yükselten artışla ilgili açıklama yapan valilik

tarifenin ekonomik şartlara uygun olmadığını belirterek uzlaşı görüşmeleri yapılacağını ifade etti.

Haber Merkezi IHA
Ankara'da ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldı.
Ankara'da ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından belirlenen tarifenin ekonomik şartlarına uygun olmadığı gerekçesi ile uzlaşma görüşmesi yapılacağına yapılacak bu görüşmede uzlaşma sağlanamadığı takdirde oluşturulacak komisyonda, ekmek fiyat tarifesine ilişkin itirazın karara bağlanacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından 25 Eylül 2018 tarihli karar ile 200 gram ekmeğin tarifesi, 1 lira 25 kuruş olarak tespit edilmiştir.

Valiliğimizce yapılan incelemede, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından belirlenen tarifenin günümüz ekonomik şartlarına uygun olmadığı değerlendirildiğinden, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. maddesine istinaden, 1 Ekim 2018 günü saat 19.00’da, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile alınan karara ilişkin uzlaşma görüşmesi yapılacaktır.

Yapılacak bu görüşmede uzlaşma sağlanamadığı takdirde, 5362 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre oluşturulan komisyonda, ekmek fiyat tarifesine ilişkin itiraz karara bağlanacaktır.''

Yerli üretim logolu ürünler raflarda
EKONOMİ
Yerli üretim logolu ürünler raflarda

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,5 trilyon lira oldu
EKONOMİ
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,5 trilyon lira oldu

Dolar son 1.5 ayın en düşük seviyesinde
EKONOMİ
Dolar son 1.5 ayın en düşük seviyesinde

Kıbrıs'ta Türkiye'yerağmen adım atılamaz

Kıbrıs'ta Türkiye'yerağmen adım atılamaz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te önemli açıklamalar.
Kimse Meclis'in sesini kısamaz

Kimse Meclis'in sesini kısamaz

​Binali Yıldırım Meclis'in yeni dönem açılışını yaptı.
Dayısı da şikayetçi

Dayısı da şikayetçi
Valilik el attı

Valilik el attı

'Yüzde 25'lik zam ekonomik şartlara uygun değil'
Buzlar eriyor

Buzlar eriyor

​Almanya'dan Suudi Arabistan'a 254 milyon avroluk silah satışı.
1.5 ayınen düşüğünde

1.5 ayınen düşüğünde

Piyasalardaki iyimser hava ile düşüş hızlandı.
Rekor hala 57'de

Rekor hala 57'de

Yeni Meclis 61 yıllık rekoru kıramadı.
Bu nasıl hayvanlık

Bu nasıl hayvanlık

​Ördek yedikleri iddiasıyla 2 köpeğin av tüfeğiyle öldürüldüğü anlar kamerada

FETÖ'nün korktuğu 3 gerçek

FETÖ'nün korktuğu 3 gerçek

Örgütün kirli yüzü deşifre ediliyor.
En büyük tehlike

En büyük tehlike

28 milyon mülteci çocuk felaketin eşiğinde.
Hızla yaşlanıyoruz

Hızla yaşlanıyoruz

​Prof. Dr. Ersöz: Mutlak yaşlı sayısı ve ortanca yaşı giderek yükseliyor.
Krizin yeniadresi: Kilise!

Krizin yeniadresi: Kilise!

​Ortodoks dünyasındaki çatlak derinleşiyor.
Almanya'ya dönemediler

Almanya'ya dönemediler

​Uçağın tekeri pistten çıktı, yolcular indirildi.
Misafirliğin gereğini bilin

Misafirliğin gereğini bilin

Suriyeli kanaat önderlerine validen net mesajlar.
Değişimde ısrarcıyım aday değilim

Değişimde ısrarcıyım aday değilim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu: Sorun yönetim biçimi ve ilkeler.
'İş birliğini' görüştüler

'İş birliğini' görüştüler

Suudi Prens ile Kuveyt Emiri, Beyan Sarayı'nda bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.