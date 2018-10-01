Ankara'daki ekmek zammına valilik el attı

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından belirlenen tarifenin ekonomik şartlarına uygun olmadığı gerekçesi ile uzlaşma görüşmesi yapılacağına yapılacak bu görüşmede uzlaşma sağlanamadığı takdirde oluşturulacak komisyonda, ekmek fiyat tarifesine ilişkin itirazın karara bağlanacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından 25 Eylül 2018 tarihli karar ile 200 gram ekmeğin tarifesi, 1 lira 25 kuruş olarak tespit edilmiştir.

Valiliğimizce yapılan incelemede, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından belirlenen tarifenin günümüz ekonomik şartlarına uygun olmadığı değerlendirildiğinden, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. maddesine istinaden, 1 Ekim 2018 günü saat 19.00’da, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile alınan karara ilişkin uzlaşma görüşmesi yapılacaktır.

Yapılacak bu görüşmede uzlaşma sağlanamadığı takdirde, 5362 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre oluşturulan komisyonda, ekmek fiyat tarifesine ilişkin itiraz karara bağlanacaktır.''

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