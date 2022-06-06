İklim felaketi her coğrafyada hissediliyor: Tek bir dünya var sahip çıkalım

Dünya Çevre Günü, Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nın ilk kez toplandığı İsveç’in başkenti Stockholm’de 5 Haziran 1972 günü kabul edildi.
Her yıl aynı gün, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturulması ve eylemde bulunulması amacıyla bir temayla kutlanıyor.
Bu yılın teması ise ‘Tek Dünya’. Galakside milyarlarca gezegen arasında tek bir Dünya var. Bugün içinde bulunduğumuz gezegen tehdit altında. En büyük tehdit ise iklim krizi. Seller, yangınlar, kuraklık ve aşırı hava olayları ile iklim krizi kırmızı alarm veriyor.
Bilim insanlarının uyarıları ise sıklaşıyor, zira durum acil. Reuters haber ajansının Dünya Çevre Günü’ne özel çektiği fotoğrafları sizler için derledik.