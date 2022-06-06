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İklim felaketi her coğrafyada hissediliyor: Tek bir dünya var sahip çıkalım

Gezegenimiz tehdit altında. En büyük tehdit ise iklim krizi. Seller, yangınlar, kuraklık ve aşırı hava olayları ile iklim krizi kırmızı alarm veriyor.

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İklim felaketi her coğrafyada hissediliyor: Tek bir dünya var sahip çıkalım
Irak’ın Dikar vilayetinde kuruyan bataklığın üzerinde çürümeye terk edilen bir kayık, yaşanan kuraklığı gözler önüne seriyor.

Dünya Çevre Günü, Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nın ilk kez toplandığı İsveç’in başkenti Stockholm’de 5 Haziran 1972 günü kabul edildi.

Brezilya’nın Rio de Janeiro neyaletinde bir işçi, bataklıkta nyetişen kırmızı mangrov nfideleri arasında çöp topluyor.
Brezilya’nın Rio de Janeiro neyaletinde bir işçi, bataklıkta nyetişen kırmızı mangrov nfideleri arasında çöp topluyor.

Her yıl aynı gün, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturulması ve eylemde bulunulması amacıyla bir temayla kutlanıyor.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir kız çocuğu, nçöp sahasında bulduğu nbalonların sevincini yaşıyor.
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir kız çocuğu, nçöp sahasında bulduğu nbalonların sevincini yaşıyor.

Bu yılın teması ise ‘Tek Dünya’. Galakside milyarlarca gezegen arasında tek bir Dünya var. Bugün içinde bulunduğumuz gezegen tehdit altında. En büyük tehdit ise iklim krizi. Seller, yangınlar, kuraklık ve aşırı hava olayları ile iklim krizi kırmızı alarm veriyor.

Malezyalı fotoğrafçı Suzairi Zakaria, nesli tükenmekte nolan binlerce bitki türünü nkorumak için evinin arkasını nkış bahçesine çevirdi.
Malezyalı fotoğrafçı Suzairi Zakaria, nesli tükenmekte nolan binlerce bitki türünü nkorumak için evinin arkasını nkış bahçesine çevirdi.

Bilim insanlarının uyarıları ise sıklaşıyor, zira durum acil. Reuters haber ajansının Dünya Çevre Günü’ne özel çektiği fotoğrafları sizler için derledik.

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