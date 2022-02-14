İklim krizine karşı bir ilk: Hayvancılık sektöründe metan gazı salınımını azaltmaya yönelik iş birliği

Büyükbaş hayvancılık sektöründe metan gazı salınımını azaltmak amacıyla Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) ile İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği tarafından çalışma başlatıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Feyz Çiftliği'nin sahibi de olan TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu ile İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu'nun imzaladığı protokolle iş birliği hayata geçirildi.

İKLİM KRİZİNE KARŞI KATKI SAĞLAYACAK

İmza töreninde konuşan Bozoğlu, Türkiye'de özellikle iklim krizine karşı yapılan çalışmalara katkı vermek amacıyla bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) çok önemli kararlar alındığını belirten Bozoğlu, şunları anlattı:

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"Zirvede, tarımsal faaliyetlerden kaynaklı iklim krizine sebep olan gazlardan metan gazının yüzde 25 oranında dünyadaki sera gazı emisyonlarının içinde yer aldığı bilimsel raporlarda açıklanmıştı. Son 20 yılda metan gazının toplamda 85 kat daha fazla iklim krizine sebep olduğuna dair önemli bilimsel veriler paylaşıldı. Şimdi biz Feyz Çiftliği'nde yürüteceğimiz çalışmayla dünyanın ve ülkemizin yaşadığı iklim krizine karşı sera gazı emisyonlarını azaltabileceğimizi düşünüyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız protokolle birlikte çiftlikte İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurulmasından, karbon ayak izinin hesaplanması ve bu karbon ayak izine sebep olan metan gazının azaltılmasına yönelik teknik ve bilimsel ne gibi çalışmalar yapılabileceğini ortaya koyacağız. Ar-Ge çalışması da gerçekleştireceğiz. Bu anlamda içinde enerji yönetim sisteminin olduğu ve belki enerji yatırımlarının da yapıldığı bir planlamayı ortaya koyacağız. 1 yıllık çalışmanın sonunda önümüzdeki aylarda Mısır'da gerçekleştirilecek COP27 Taraflar Konferansı'nda Feyz Çiftliği ile beraber yaptığımız bu çalışmaları dünya kamuoyu ile paylaşacağız."

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Bozoğlu, çalışmaya Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar’ın başında bulunduğu bir akademik kadronun da destek vereceğini bildirdi.

Projenin önemine işaret eden Dr. Baran Bozoğlu, "Yapacağımız çalışmayla Türkiye önemli bir laboratuvar olacak. Hatta bu coğrafyanın ve dünyanın en önemli laboratuvarı olacak." dedi.

YEŞİL MUTABAKATA UYUMLU

TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu ise hem derneğin hem de çiftliklerinin sürdürülebilirlik süreçlerini önemsediğini belirtti.

Tarımdaki çevresel sürdürülebilirliğin kendileri için önemli olduğunu aktaran Solakoğlu, "Bizden sonraki nesillerin de bizim yaşadığımız refah içinde veya daha refah dolu bir dünyada yaşayabilmesi için böyle bir çalışmanın önce 'neredeyiz' diye tespitini yapmak, ondan sonra neler yapmamız gerektiğini tespit edip belki buradan çıkan sonuçlarla sektöre de bir anlamda yol gösterebilmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

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Solakoğlu, Türkiye'deki hayvancılık sektörünün, içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan çıkacağını dile getirdi.

Türk gıda ürünlerinin bütün dünyada markalaşabileceğine inandığını kaydeden Solakoğlu, "Bu markalaşma sürecinde iklim değişikliği çok önemli bir rol içeriyor. Yeşil mutabakata uyumlu bir üretimi bizler yapacağız ki sanayici de bizden aldıkları ürünleri bu şekilde pazarlayabilsin." diye konuştu.