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İklim krizi alametleri başladı: Yüksek banklarla uyardılar

Küresel ısınma tüm dünyayı tehdit etse de bazı ülkeler tehlikeyi daha yakından hissediyor. Bu ülkelerden biri olan Danimarka toplumdaki farkındalığı artırmak için harekete geçti. Caddelere yerleştirilen yüksek oturma bankları, 2100 yılında deniz seviyesinin hangi noktaya geleceğini gösteriyor.

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İklim krizi alametleri başladı: Yüksek banklarla uyardılar
Yüksek oturma bankları, 2100 yılında deniz seviyesinin hangi noktaya geleceğini gösteriyor.

Danimarka televizyon kanalı TV2 de bir sosyal sorumluluk projesi hazırlayarak deniz sularının yükselmesinin ne denli sorunlar ortaya çıkarabileceğini anlatmak için alışılagelmişin dışında bir yola başvurdu. 1888 yılından bu yana ikonikleşmiş bir kent mobilyası olan banklar bu duruma vurgu yapmak için yeniden tasarlandı. Başkent Kopenhag’ın en işlek bölgelerine diğerlerinden farklı 15 bank yerleştirildi. Birleşmiş Milletler’in (BM) deniz seviyesinin gelmesini beklediği yüksekliğe sahip banklar, Mimar Bjarke Ingels tarafından dizayn edildi. BM’nin sunduğu iklim raporu küresel ısınma bu şekilde devam ederse 2100 yılına kadar deniz seviyesinin 1 metreye kadar yükselmesinin beklendiğini ortaya koyuyor.

ÖNLEM ALINMAZSA KAÇINILMAZ SONUÇ

İklim krizi konusunda yazılmış raporlar yapılmış tahminler ve istatistikler arasında kaybolan vatandaşlar için herkesin anlayacağı şekilde durumu izah etmeye çalışan televizyon kanalı “Our Earth - Our Responsibility” kampanyasını açık hava reklamları ve sanatçıların iş birlikleriyle destekliyor. Kopenhag Belediyesi’nin de desteklediği, iklim krizinin gezegene verdiği zarar ve yakın gelecekte bize yaşatabilecek-lerini anlatan yaratıcı kampanya olası sonuçları görselleştirdiği için insanlara durumun vehametini daha net anlatıyor. Her bankın üzerinde iklim krizi konusunda adımlar atılmazsa suların 1 metre yani bu bankın şu anda bulunduğu noktaya kadar yükseleceğini işaret eden levhalar yer alıyor.

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