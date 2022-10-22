'İman Ayetleri Hat Sergisi' yurt dışına açıldı: İlk durağı Arnavutluk

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da "İman Ayetleri" hat sergisi açıldı.

Albayrak Grubu’nun İslam hat sanatını yaşatma, medeniyetimizin bir parçası olan bu özel sanat dalına katkı sunma düşüncesiyle 8 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın seçildiği hat eserleri sergisi, yurt içinde kilometrelerce yol gezdikten sonra şimdi de yurt dışına açıldı. Kur’an-ı Kerim’deki “Ey iman edenler” hitabıyla başlayan ayetlerin sanat eserine dönüştürüldüğü “İman Ayetleri Hat Sergisi”nin açılışı, Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Ulusal Tarih Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un mesajı okundu.

ÖZGÜN 'İman Ayetleri Hat Sergisi' Anadolu'yu geziyor

AA

Tiran Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde, Arnavutluk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, TÜGVA, Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Fakültesi ve Tiran Din İşleri Müşavirliği’nin destekleriyle gerçekleşen ve 28 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek serginin açılışına Türkiye Cumhuriyeti Tiran Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı İbrahim Beşinci, Yunus Emre Enstitüsü Arnavutluk Başkanı Ömer Demirbaş, Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Artan Peqini, Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve üst düzey protokol ve çok sayıda sanatsever katıldı.

REKLAM

"Albayrak Grubu Arnavutluk’un hafızasında"

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atar, “Bu akşam bizi burada buluşturan etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türk İslam Sanatının en önemli unsurlarından Hat Sanatını Balkanların incisi Tiran’da hem Türk toplumuna hem de Arnavut kardeşlerimizin beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Albayrak Grubu sadece bu sanat etkinliği ile değil, Arnavutluk’ta yaşanan deprem sonrası rekor denebilecek sürede zor durumdaki Arnavut kardeşlerimizin barınma sorununu çözen ve yüzlerce konutun yapımını süratle tamamlayan bir Grup olarak da Arnavut kardeşlerimizin hafızasına yazılmış durumda ve herkes şükran duyuyor. Bu kıymetli sergi bir hafta boyunca devam edecek, tüm katılımcılarımıza ve yakınlarına mutlaka ziyaret etmelerini söylemek isterim. Albayrak Grubu’nun yurt dışında ilk lokasyon olarak Arnavutluk’u seçmesi de Türkiye-Arnavutluk arasındaki ilişkilerin ne kadar özel olduğunun bir göstergesidir” dedi.

REKLAM

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat

GÜNDEM ‘İman Ayetleri Hat Sergisi’ Erzurum’da sanatseverlerle buluştu

"Türk kültür ve sanatının çok önemli bir parçası olan Hat sanatının en güzel örnekleri Tiran’da"

Yunus Emre Enstitüsü Arnavutluk Başkanı Ömer Demirbaş da, "Sanatın her türü evrenseldir ve tüm insanlığa hitap eder. Bu yönüyle, ortaya çıkan estetik değerler tüm insanlığın ortak malıdır. Bu tarihsel akış içinde dünden bugüne Türk kültür ve sanatının çok önemli bir parçası olan Hat sanatının en güzel örneklerinin sergileneceği bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan ötürü mutlu olduğumu bildirmek isterim. Bu eserleri bir araya getirip, sanatseverlerin istifade etmesini sağlayan koleksiyon sahibi Albayrak Grubu’na ve kıymetli ekibine bu salonu bizlere tahsis eden, A.C Kültür Bakanı Sayın Elva Margariti hanımefendiye, Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Artan Peqini Bey’e, Türkiye Gençlik Vakfının çok kıymetli Başkanı İbrahim Beşinci Bey’e ve ekibine, tüm çalışmalarda desteklerini üzerimizde hissettiğimiz T.C Tiran Büyükelçisi Sayın Kaan Tayyar Bey’e ve ekibine ve tabi ki bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Yunus Emre dostları siz misafirlerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

REKLAM

Yunus Emre Enstitüsü Arnavutluk Başkanı Ömer Demirbaş ve Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat

HAYAT Yüzlerce kilometre gezen 'İman Ayetleri Hat Sergisi' şimdi Konya’da

"Arnavutluk’ta ilk kez hat sergisi açmaktan gurur duyuyoruz"

Törende konuşan Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, “8 yıldır farklı temalarda birbirinden değerli usta hattatların çalışmalarıyla Albayrak Hat Takvimi’nin yapraklarını süsleyen eserlerimiz, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olmak üzere İstanbul’un önemli kültür-sanat noktalarında sergilendi. Ardından Balıkesir, Trabzon, Erzurum ve Konya’da sanatseverlerle buluştu. Bu yıl ilk defa gönül bağımızın ve ortak geçmişimizin olduğu Arnavutluk’ta Tiran Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde, sergimizi açmaktan gurur duyuyoruz. İman Ayetleri Hat Sergimizi, Tiran şehir meydanındaki Ulusal Tarih Müzesi’nde Arnavut dostlarımızın ilgisine sunduk. Tüm paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat

İlk kez yurt dışında Arnavutluk’ta açılan sergiye özel eserlerdeki ayet meallerine ek olarak tefsir açıklamalarına da yer verildi. Hem Türkçe hem Arnavutça açıklamaların yer aldığı sergide 13 eserin yazım teknikleri ve özellikleriyle ilgili bilgiler de bulunuyor.

REKLAM

AA

Hat eserlerinin hattatları ve yazı özellikleri

13 eserden oluşan hat eserlerinin hattatları ve yazı özellikleri şöyle:

Seyid Ahmet Depeler'in beyaz ve altın uyumunu kullandığı “celî sülüs” eseri.

Said Abuzeroğlu'nun siyah kâğıt üzerine beyaz mürekkeple yazdığı “muhakkak”, “sülüs”, “celî sülüs”, “hatt-ı icaze” eseri.

Ali Toy'un ilkyazı çeşidi “makıli”, günlük yazı çeşidi “rik'a” ve son yazı çeşidi “sülüs” eseri.

Ahmed Faris Rızk'ın “celî sülüs” ve renkli sülüs yazı etrafına altın işlediği eseri.

Davut Bektaş'ın birbirini tekrar eden harflerin uyum içerisinde bir araya geldiği “celî sülüs” ve “sülüs” eseri.

Prof. Dr. Mehmet Memiş'in “divanî” yazı ile şıklık kazandırdığı “celî sülüs” eseri.

REKLAM

Sami Naddah'ın “Kur’an kufisi” eseri.

Mehmet Özçay'ın “celî nesih” eseri.

Hakan Arslan'ın “nesih”, “sülüs”, “tevki”, “celî sülüs”, “hatt-ı icaze” olmak üzere beş ayrı çeşidini bir arada kullandığı eseri.

Abdurrahman Depeler'in beyaz, sarı, siyah mürekkep ve altın kullanarak yazdığı “muhakkak” eseri. Ahmet Koçak'ın “celî sülüs” ve “sülüs” eseri.

Osman Özçay'ın tekrar eden harfleri renklendirerek belirginleştirdiği “celî sülüs” ve “sülüs” eseri.

Zeki Seyidoğlu'nun “muhakkak”, “nesih”, “tevki”, “celî sülüs”, “hatt-ı icaze” yazı çeşitlerini bir araya getirdiği eseri.

AA

AA

AA

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beçinci ve Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat