​'İman Ayetleri Hat Sergisi' Anadolu'yu geziyor

Albayrak Grubu'nun İslam sanat geleneğini yaşatma, özgün eserlerle bu zincire yeni halkalar ekleme amacıyla sürdürdüğü hat eserleri projesi yoğun ilgi görüyor. 8 yıldır devam eden ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü hat sergisinin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı Can Atak, merkez Aziziye ilçe Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Cemal Almaz, Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir, Sukkar Şeker Genel Müdür Vekili Necati Karavaizoğlu, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri'nin ve pek çok sanatseverin katılımıyla açıldı. Bugüne kadar 10 farklı noktada, binlerce kişinin ziyaret ettiği serginin 11'inci durağı Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresindeki Erzurum Çifte Minareli Medrese oldu. 28 Temmuz'da açılan sergi 14 Ağustos tarihine kadar Erzurum'daki ziyaretçileri ağırlayacak.

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Albayrak Grubu'nun hem Erzurum'da hem Erzincan'da faaliyet gösteren Sukkar Şeker ve Mezra Ziraat şirketlerinin ev sahipliğinde bu sefer sergi Erzurumlu ziyaretçilerini bekliyor. Albayrak Grubu'nun faaliyet gösterdiği illerde sanatseverlerle bir araya gelen sergi İstanbul'da birçok noktada, Balıkesir'de, Trabzon'da ve son olarak Erzurum'da hat gönüllülerin beğenisini kazanıyor.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, hat sanatının geleneksel tarzıyla, modern tarzının beraber birleştiği, sentezlendiği hat sergisini sanatseverlere daha erişilebilir kılmak için Türkiye'nin farklı lokasyonlarında sanatseverlerle buluşturduklarını söyledi. Sivri, " Sanat ne kadar erişilebilir olursa insanlar dokunabilirse o derece değerlidir. Biz de bunun için Albayrak holdingin ülkemize, memleketimize hizmet ettiği lokasyonları bunun için tercih ediyoruz. İlk durağımız Balıkesir'di kağıt fabrikamızın olduğu lokasyon, ikinci durağımız Trabzon'du, Trabzon limanımızla orada memleketimiz için üretiyoruz. Burada da Erzurum'da Sukkar ve Mezra markamızla beraber şeker üretimi ve ziraatı, tarımı destekleyen projelerimizle Erzurum'a bir şelikde Erzurum halkına ve memleketimize hizmet üretiyorduk. Bununla beraber bu hat sanatını insanlarımıza, sanatseverlere ulaştırmak için bu çifte minarenin medresesinde bir araya geldik ve açılışını yaptık. İnşallah 14 Ağustos tarihine kadar eserler burada ücretsiz olarak halkımızın ziyaretine açık olacak. Bundan sonraki durağımız da Konya olacak. İnşallah 14 Ağustos'tan sonra Konya'da eserlermiz devam edecek. Niyetimiz bunu geleneksel ve düzenli hale getirmek. Seneye burada bu sergimizi açarken daha hattatları burada olduğu, atölye çalışmaları, seminerler konferanslarla daha zengin bir şey yapmayı, program yapmayı hayal ediyoruz, planlıyoruz. İnşallah sizlerle biz beraber olduğumuzda tekrar bu açılışı yapmak nasip olur" diye konuştu.

Böylesine güzel eserleri Erzurum'da görmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen açılışta yaptığı konuşmasında, "Albayrak Grubu İman Ayetleri hat sergisinin sekizincisini Erzurum'da açıyor. Önce teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Tabi bu tip hizmetlerin yine bu tip özel kuruluşlarımız tarafından yerine getirilmesi gerekiyor. Buna öncülük yapmamız gerekiyor. Bunu yapmazsak, başka medeniyetlerin başka değerlerini bu millete, bu gençliğe zorla sevdirirler. Artık savaşlar, savaş meydanlarında olmuyor. Kılıcı keskin, askeri güçlü olanlar maalesef böyle bir savaş kalktı artık. Şimdi artık dünyada emperyalist güçler, kültür emperyalizmi yoluyla, milletleri egomanları altına alıyor, baskı altına alıyor, tahrip ediyor ve yıkıp götürüyorlar" dedi.

Klasik hat sanatı ile günümüz modern çizgisinin harmanladığı ve “tarz-ı cedit" olarak nitelenen eserler usta hattatlar tarafından Ramazan ayının manevi havasında yazılıyor ve Albayrak Hat Takvimi'nin sayfalarını süslüyor. Sonrasında ise İstanbul'un ve yurdun çeşitli yerlerinde hat meraklılarının ilgisine ve beğenisine sunuluyor.

Bu yıl “Ey iman edenler!" hitabıyla başlayan ayetlerin konu olarak seçildiği “İman Ayetleri Hat Sergisiö, ilk olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sergilenmişti. Sergi daha sonra İstanbul'un farklı mekânlarında, ardından Balıkesir ve Trabzon'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Hat sergisinin yeni durağı Erzurum, sonrasında ise Konya olacak.

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13 eserden oluşan hat eserlerinin hattatları ve yazı özellikleri şöyle: