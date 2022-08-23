Yüzlerce kilometre gezen 'İman Ayetleri Hat Sergisi' şimdi Konya’da

Albayrak Grubu’nun İslam hat sanatını yaşatma, medeniyetimizin bir parçası olan bu özel sanat dalına katkılar sunma düşüncesiyle 8 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın seçildiği hat eserleri sergisi, kilometrelerce yol gezdikten sonra şimdi de Konya’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu yıl Kur’an-ı Kerim’deki “Ey iman edenler” hitabıyla başlayan ayetlerin özgün bakış açısıyla sanat eserine dönüştürüldüğü “İman Ayetleri Hat Sergisi”nin açılışı Konya Tantavi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat.

13 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek serginin açılış törenine AK Parti Konya Milletvekili, Meclis Bayındırlık İmar Turizm Komisyon Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, AK Parti İl Başkan Vekili Ali Dığrak, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat, TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri katıldı.

Serginin 12. durağı Konya oldu

Törende konuşan Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, “8 yıldır farklı temalarda birbirinden değerli usta hattatların çalışmalarıyla Albayrak Hat Takvimi’nin yapraklarını süsleyen eserlerimiz, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olmak üzere İstanbul’un önemli kültür-sanat noktalarında sergilendi. Ardından Balıkesir, Trabzon, Erzurum ve şimdi de Konya’ya ulaştı” dedi.

REKLAM

Türkiye’de hat sanatı alanında orijinal olarak hazırlanmış eserlerin bu kadar şehir gezerek ve yüzlerce kilometre yol kat ederek on binlerce insana dokunması ve sanatseverlerin ilgisine mazhar olmasının bir iftihar vesilesi olduğunu belirten Bolat, “Bu sene Kur’an-ı Kerim’deki ‘Ey iman edenler!’ hitabıyla başlayan ayetleri konu olarak seçtiğimiz İman Ayetleri Hat Sergimiz, hat sanatının geleneksel tarzıyla modern tarzının birleştiği önemli bir koleksiyon oldu. Tamamı orijinal eserlerden oluşan sergimizin 12. durağı şimdi Konya. İnşallah sergimizin bir sonraki ayağı yurt dışında olacak” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili, Meclis Bayındırlık İmar Turizm Komisyon Başkanı Tahir Akyürek.

“Sanata, sanatçıya ve emeğe değer veriyoruz”

Albayrak Grubu olarak dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Konya’da da TÜMOSAN, Kademe, Ereğli Tekstil gibi markalarla ülke insanına hizmet ettiklerini belirten Bolat, “Sosyal sorumluk bilinciyle kültür-sanat alanında da üretmeye gayret ediyoruz. Sanata, sanatçıya ve emeğe değer veriyoruz. Sanat ne kadar erişilebilir olursa ve insanlar ne kadar çok dokunabilirse o kadar değerlidir prensibiyle hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay.

İman Ayetleri Hat Sergisi’nin yolculuğunun yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da devam edeceğini belirten Bolat şöyle dedi: “Daha çok sanatsevere daha erişilebilir kılmak için Türkiye’nin farklı lokasyonlarında, ardından Grubumuzun değerli projelerinin olduğu farklı ülkelerde de bu eserleri sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz.”

Serginin yolculuğu yurt dışında da devam edecek

Klasik hat sanatı ile günümüz modern çizgisinin harmanladığı ve “tarz-ı cedit" olarak nitelenen eserler usta hattatlar tarafından Ramazan ayının manevi havasında yazılıyor ve öncelikle Albayrak Hat Takvimi'nin sayfalarını süslüyor.

13 usta hattatın çalıştığı, bir yılın 12 ayı ile kapak yapraklarını süsleyen 13 eser ilk olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sergilenmişti. Sergi daha sonra İstanbul'un farklı mekânlarında, ardından Balıkesir, Trabzon ve Erzurum’da sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu. Serginin yolculuğu, Konya’dan sonra çeşitli illerde ve yurt dışında da devam edecek.

REKLAM

Hat eserlerinin hattatları ve yazı özellikleri

13 eserden oluşan hat eserlerinin hattatları ve yazı özellikleri şöyle:

Seyid Ahmet Depeler'in beyaz ve altın uyumunu kullandığı “celî sülüs” eseri. Said Abuzeroğlu'nun siyah kâğıt üzerine beyaz mürekkeple yazdığı “muhakkak”, “sülüs”, “celî sülüs”, “hatt-ı icaze” eseri. Ali Toy'un ilk yazı çeşidi “makıli”, günlük yazı çeşidi “rik'a” ve son yazı çeşidi “sülüs” eseri. Ahmed Faris Rızk'ın “celî sülüs” ve renkli sülüs yazı etrafına altın işlediği eseri. Davut Bektaş'ın birbirini tekrar eden harflerin uyum içerisinde bir araya geldiği “celî sülüs” ve “sülüs” eseri. Prof. Dr. Mehmet Memiş'in “divanî” yazı ile şıklık kazandırdığı “celî sülüs” eseri. Sami Naddah'ın “Kur’an kufisi” eseri. Mehmet Özçay'ın son zamanlarda yazmaktan heyecan duyduğu yeni “celî nesih” eseri. Hakan Arslan'ın “nesih”, “sülüs”, “tevki”, “celî sülüs”, “hatt-ı icaze” olmak üzere beş ayrı çeşidini bir arada kullandığı eseri. Abdurrahman Depeler'in beyaz, sarı, siyah mürekkep ve altın kullanarak yazdığı “muhakkak” eseri. Ahmet Koçak'ın “celî sülüs” ve “sülüs” eseri. Osman Özçay'ın tekrar eden harfleri renklendirerek belirginleştirdiği “celî sülüs” ve “sülüs” eseri. Zeki Seyidoğlu'nun “muhakkak”, “nesih”, “tevki”, “celî sülüs”, “hatt-ı icaze” yazı çeşitlerini bir araya getirdiği eseri.

ÖZGÜN 'İman Ayetleri Hat Sergisi' Anadolu'yu geziyor

GÜNDEM ‘İman Ayetleri Hat Sergisi’ Erzurum’da sanatseverlerle buluştu