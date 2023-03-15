İnci Gold en yeni tasarımları ile İstanbul Jewelry Show’da.
Mücevher sektörünün heyecanla beklediği ‘Istanbul Jewelry Show’ , İstanbul Fuar Merkezi’nde 16-19 Mart 2023 tarihleri arasında sektörü 53’üncü kez bir araya getirmeye hazırlanıyor.
‘Umutluyuz, beklentimiz çok yüksek’
‘Sıradanın dışına çıkarak yeni deneyimler sunmalıyız’
İnci Gold, Istanbul Jewelry Show’da yaklaşık 1500 çeşit yeni tasarım kolye, kolye ucu, yüzük, alyans, bilezik, bileklik ve küpelerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Son üç yıl içerisinde e-ticaret alanında ciddi bir atılım gerçekleştiren İnci Gold, ‘kendi takını kendin tasarla’ sloganı ile geliştirdiği online satış platformu ile de dikkat çekiyor.