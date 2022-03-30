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Ekonomi İnci Gold Türkiyenin en önemli mücevher fuarına yeni uygulamasıyla damga vurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İnci Gold Türkiye’nin en önemli mücevher fuarına yeni uygulamasıyla damga vurdu

Kuyumculuk sektörünün köklü ve güvenilir markalarından İnci Gold, İstanbul Jewelry Show’dan mutlu ayrıldı. Birbirinden değerli yeni tasarımlarını ‘İnci Gold Jewelry’ markası adı altında yerli yabancı ziyaretçilerine sunan İnci Gold, aynı zamanda kuyumculukta çığır açacak yeni dijital uygulaması ‘İnci Gold’un da tanıtımını ilk kez bu fuarda gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İnci Gold Türkiye’nin en önemli mücevher fuarına yeni uygulamasıyla damga vurdu
İnci Gold CEO’su Erkan Kurtulmuş.

Türkiye kuyumculuk sektöründe 30 yıldır tasarım, üretim ve ihracat alanlarında faaliyetlerini aralıksız sürdüren İnci Gold, Türkiye’nin en önemli mücevher fuarı İstanbul Jewelry Show’dan verimli sonuçlarla ayrıldı. 24-27 Mart tarihleri arasında düzenlenen fuarda ‘İnci Gold Jewelry’ markalı özel tasarım ürünlerini sunan İnci Gold, bunun yanı sıra yeni dijital uygulaması ‘İnci Gold’u da bu fuarda görücüye çıkardı. İnci Gold, yaklaşık bin 500 çeşit yeni tasarım kolye, kolye ucu, yüzük, alyans, bilezik, bileklik ve küpelerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

İstanbul Jewelry Show’a 22 yıldır katılan İnci Gold CEO’su Erkan Kurtulmuş, son yıllarda pandemi nedeniyle sakin geçen fuardan bu yıl verimli sonuçlar aldıklarını ve yeni online satış siteleri www.incigold.com’u tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.

Bugüne kadar üretiminin tamamını ihraç eden İnci Gold’un bu yeni uygulamayla birlikte perakende satışa adım attığını duyuran Kurtulmuş, “2020 yılından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının insanlar üzerindeki küresel etkisini kuyumculuk sektörü olarak bizler de oldukça yoğun şekilde hissettik. Ancak pandemi, bir yandan tüm iş sektörlerini ciddi bir şekilde olumsuz etkilerken, bir yandan da başka bir iş kolu olan e-ticaret sektörünü uluslararası anlamda ciddi bir şekilde yükselişe geçirmiş oldu.

Biz de bu süreçte Türk kuyumculuk sektörünün en saygın firmalarından biri olan İnci Gold olarak bünyemizde son iki yılımızı e-ticaret sektöründe adeta devrim niteliği taşıyacak ‘kendi takını kendin tasarla’ sloganı ile geliştirdiğimiz online satış platformumuzu ilk defa lanse etme fırsatı bulduk. Kişiselleştirilmiş, özel üretime imkan veren bu dijital uygulama, takıya demokrasiyi getirerek herkese kendi tasarımını yapma şansı da sağlıyor. Ayrıca yeni dijital uygulamamız ile ilgili bilgi için ‘www.incigold.com’ web adresine bakmak yeterli. ‘İnci Gold’ uygulamasına da Google Play Store ve Apple Store’dan ulaşmak mümkün” diye konuştu.

Reklam filmi de eş zamanlı yayınlandı

Fuarda daha çok Ortadoğu’dan misafir ağırladıklarını kaydeden Erkan Kurtulmuş, fuar süresince binden fazla ziyaretçiyi ağırladıklarını belirtti. Fuarda pek çok iş bağlantısı kurduklarını da söyleyen Kurtulmuş, fuarla eş zamanlı olarak gösterime giren reklam filminin de çok olumlu tepkiler aldığını ifade etti. Kurtulmuş “23 Mart Çarşamba akşamı itibarı ile çeşitli televizyon kanallarının prime time saatinde gösterime giren reklam filmimiz başta olmak üzere gerek sosyal medya gerekse görsel ve yazılı basında İnci Gold uygulaması oldukça ilgi gördü. Fuar boyunca Türk medyasının önde gelen televizyon kanalları son teknoloji uygulamamız hakkında bilgi almak adına bizlerle röportaj yaptı” dedi.

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