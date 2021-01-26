Hayat Instagram açığını bulan gençlere şaka gibi ödül Sadece 5 dolar teklif edildi
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Instagram açığını bulan gençlere şaka gibi ödül: Sadece 5 dolar teklif edildi

Sosyal medya platformu Instagram’da reklam açığı bulan İstanbullu iki lise öğrencisi, sponsorlu reklamları herhangi bir kart bilgisi veya onay vermeden istedikleri miktarda reklam uygulayabildiklerini fark etti. Bu açığı Instagram’a ilettiklerinde 5 dolar ile ödüllendirileceklerini öğrenen gençler aldıkları teklifle şoke oldu. Uygulamanın açığını daha önce birçok kez bulan gençler, ödül miktarından her seferinde bir sıfır atıldığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Uygulamanın açığını daha önce birçok kez bulan gençler, ödül miktarından her seferinde bir sıfır atıldığını söyledi.
Uygulamanın açığını daha önce birçok kez bulan gençler, ödül miktarından her seferinde bir sıfır atıldığını söyledi.

İstanbul’da yaşayan Arda Kılıç ve Mert Ergün Instagram’da kendi mobil uygulamalarının reklamını vermek için gezerken bir açık fark ettiler. Instagram’da ki Sponsorlu reklamları herhangi bir kart bilgisi girmeden ve herhangi bir sözleşmeye onay vermeden ucu açık bir şekilde istedikleri miktarda reklam verebildiklerini fark ettiler. Bunun üzerine Instagram’a bilgi maili atan öğrencilere sosyal medya platformundan gelen yanıt ise 5 dolar ile ödüllendirileceklerini belirten bir cevap oldu. Bundan önce 2 farklı açık daha bulan öğrenciler ilk buldukları açıkta Instagram’dan 750 dolar, ikinci buldukları açıkta 50 dolar ödül alacakları söylendi.

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“Kötü niyetli firmalar açığı bulsa Instagram zarara girebilirdi”


Sosyal medya platformundaki buldukları açığı anlatan ve kötü niyetli insanların eline geçmemesi için geri bildirim yaptığını belirten Arda Kılıç, “Arkadaşımla Instagram’da bulmuş olduğumuz açık ile Instagram’da ki Sponsorlu reklamları herhangi bir kart bilgisi girmeden ve herhangi bir sözleşmeye onay vermeden ucu açık bir şekilde istediğimiz miktarlarda reklam verebildiğimizi fark ettik. Bu açığa arkadaşım ile her zamanki gibi Instagram’a mobil uygulamamızın reklamını verirken denk geldik. Böylesine bir açık eğer kötü amaçlı firmaların veya şahısların eline geçmiş olsaydı kendilerine veya kurumlarına istedikleri miktarlarda reklam verebilerek bu açıktan faydalanabileceklerdi. Yani Instagram’a hiçbir şekilde ücret ödemeden hem kurumlarını hem de kendi reklamlarını vererek Instagramı büyük bir zarara sokabileceklerdi” dedi.

Instagram'ın açığını bulan gençlere komik ödül
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Instagram'ın açığını bulan gençlere komik ödül

“Her bulduğumuz açıkta ödülden bir ‘0’ silindi”

Her buldukları açıkta ödülün daha da azaltılarak kendilerine sunulduğunu bahseden Mert Ergün, “Bu açığı fark ettiğimizde arkadaşımla direk Instagram’a bildirdik ve bize açığı daha detaylı anlatmamız dahilin de 5 dolar ile ödüllendireceklerini söylediler, bu açığın kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi ve fark edilmemesi için açığı detaylı olarak anlattık. İlk bulduğumuz açıkta 750 dolar gibi bir ödül teklifi sunuldu. Bir sonraki bulduğumuz farklı açık için bize 50 dolar gibi komik bir rakam teklif eden instagram bu sefer bulduğumuz açık için ise bize 5 dolar gibi bir ödül teklifinde bulundu.

İnstagram'ın açığını bulan liseli gençler ödül bekliyor
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İnstagram'ın açığını bulan liseli gençler ödül bekliyor

  • Sanırsam her bulduğumuz açıkta bir önceki bulduğumuz açığın ödül teklifinin sonundan bir 0 silerek devam edecekler. Bu işi para için yapmıyoruz fakat instagram gibi dev bir platformun böylesine büyük açıklar verip bizlere sunduğu ödüller bizleri sadece güldürmektedir” ifadelerini kullandı.

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