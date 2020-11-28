Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Instagramın açığını bulan iki Türk gencine şaşkına döndüren para teklifi
SOSYAL MEDYA

Instagram'ın açığını buldular 50 dolarlık ödül teklifiyle şaşkına döndüler

Instagram'ın açığını bulan iki Türk gencine şaşkına döndüren para teklifi!

İki lise öğrencisi Arda Kılıç ve Mert Ergün, sosyal paylaşım sitesi Instagram’ın iki adet güvenlik açığını bularak durumu Instagram’a bildirdi. Sosyal medya devinden buldukları güvenlik açığına karşı tatmin edici bir ödül bekleyen gençler gelen mesajla şaşkına döndüler. Instagram gençlere güvenlik açığıyla ilgili 50 dolar ödül teklif ederken, iki genç ise ödülü komik bularak 10 bin dolar istedi. Gençlerin teklifine sosyal medya devinden cevap henüz gelmedi.

Haber Merkezi İHA
Lise öğrencileri Arda Kılıç ve Mert Ergün Instagram'dan gelen teklifle şaşkına döndü.
Lise öğrencileri Arda Kılıç ve Mert Ergün Instagram'dan gelen teklifle şaşkına döndü.

Yazılım ve sosyal medyayla uğraşan lise son sınıf öğrencisi Arda Kılıç, sosyal paylaşım sitesi Instagram’da bir güvenlik açığı keşfetmişti.

Ayarlar bölümünden yapılan bir işlemle şikayet etme butonunun işlevini yitirdiğini fark eden Arda Kılıç, konuyu arkadaşı Mert Ergün’e anlatmış ve daha sonrasında Ergün, bu işlemin tam tersini yaparak farklı bir açık daha bulmuştu.

Ergün’ün bulduğu açık sayesinde başkaları profilini görüntüleyemiyor; ancak kendisi yorum yapma, gönderi beğenme ve profillerde gezinme gibi özellikleri kullanabiliyordu.

Daha önce de güvenlik açığı bulan gençlere Instagram tarafından 750 dolar ödül teklif edilmişti.

İKİ GENCE KOMİK TEKLİF

Bu kez daha büyük bir ödül almayı bekleyen gençler, Instagram’dan gelen maille bir kez daha hüsrana uğradı. Instagram, yolladığı mailde gençlere teşekkür ederek, “Güvenlik açığını daha detaylı olarak teknik ekibimize ilettiğiniz takdirde 50 dolar ile ödüllendirileceksiniz” yanıtını verdi.

Lise öğrencileri Arda Kılıç ve Mert Ergün

İnstagram'ın açığını bulan liseli gençler ödül bekliyor
TEKNOLOJİ
İnstagram'ın açığını bulan liseli gençler ödül bekliyor

10 BİN DOLAR İSTEDİLER

Ödülü görünce hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten gençler, “Instagram ekibi, gelen mailin ardından bizi aradı ve bir görüşme yaptık. Bu açıklar için bize 50 dolar teklif ettiler. Biz bu komik teklifi reddetsek de bulduğumuz açıkları onlara söyledik. Bulduğumuz iki açığı da detaylı bir şekilde anlattık ve yakın zamanda gelecek olan yeni bir güncellemeyle bu açıkları kapatacaklarını söylediler. Açığı anlattıktan sonra bize sunulan teklif yerine 10 bin dolar teklif sunduk ancak bize herhangi bir yanıt vermediler.

Bundan sonra da yazılım ve sosyal medya ile alakalı yaptığımız çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bize gelen teklifleri de titizlikle değerlendirmeye çalışacağız” dediler.

Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını kapattı
DÜNYA
Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını kapattı
Abone Ol Google News
Cadde ve sokaklar boşaldı

Cadde ve sokaklar boşaldı

​Bakan'ın açıklaması o ilde yaşayanları korkuttu.
Sınırdapaketlendiler

Sınırda
paketlendiler

Üç Fetö'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Akciğerdekorkunç görüntü

Akciğerde
korkunç görüntü

​Koronavirüsün oluşturduğu tahribat görüntülendi.
Şaşkına<br>döndüren teklif!

Şaşkına
döndüren teklif!

​Instagram'ın iki güvenlik açığını bulmuşlardı.
Seçim vaadi oldu

Seçim vaadi oldu

​"Beni seçin, Erling Haaland'ı getireyim"
Tanesi 400 lira

Tanesi 400 lira

24 ayar altından sabun yaptı 4 ülkeye ihraç ediyor.
Erzurumlulara müjde

Erzurumlulara müjde

​Yeni fabrikalar, yeni istihdam alanları kurulacak.
Koronaya aldırmıyorlar

Koronaya aldırmıyorlar

​Polis bu sefer de otel terasında baskın yaptı.

İslamofobi virüsü

İslamofobi virüsü

Erdoğan: Koronavirüsten daha hızlı yayılıyor.

27 yıl sonra<br>bayrak dikildi

27 yıl sonra
bayrak dikildi

​Azerbaycan ordusu işgal altındaki o kente girdi.
Hatay'da<br>deprem paniği

Hatay'da
deprem paniği

Denizdeki fay kırılırsa tsunami oluşabilir.
Kendi parasını çıkarıyor

Kendi parasını çıkarıyor

​Ocak ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
'Geri dön' emri!

'Geri dön' emri!

​İran'daki suikast sonrası dikkat çeken adım.
Doyamadım<br>sana kuzum

Doyamadım
sana kuzum

Sosyal medyada yürekleri dağlayan paylaşım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.