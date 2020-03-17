Hayat Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu çifti 14 gün kuralına uymadı
AKTÜEL

Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu çifti 14 gün kuralına uymadı!

Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu çifti 14 gün kuralına uymadı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu çifti Amsterdam'dan döndü. Ancak çift, koronavirüs için uyulması gereken 14 günlük karantina kuralına uymadı. Karaca ve Yapıcıoğlu sosyal medyada linç edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şarkıcı Işın Karaca.
Şarkıcı Işın Karaca.

Işın Karaca ile müzisyen Can Yapıcıoğlu, geçtiğimiz haftalarda Amsterdam'a tatile gitmişti.

Birkaç gün önce ülkeye dönen çift, koronavirüs nedeniyle uyulması gereken 14 günlük karantinada kalma kuralına uymadı. Bunun üzerine Karaca ve Yapıcıoğlu sosyal medyada linç edildi.

Işın Karaca ile müzisyen Can Yapıcıoğlu.

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Şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor: Fırsatçılara inat olarak bunu başlattık
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Kocaeli’de 9 yıldır kozmetik ürün satışı yapan Behnur Belek isimli esnaf, bu durumu fırsata çevirenlere inat elinde bulunan 400 kiloluk kolonyayı ücretsiz dağıtmaya başladı.
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Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Behnur Belek, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“3 gün önce bu kararı aldık. Elimizde 400 kiloya yakın bir kolonya stoğumuz vardı. Ben kuaför toptancısıyım. Kuaförlere satıyorum ben bunu. Ben bunu bidon bazında verip para kazanmaktansa herkes ulaşsın istedim. Kolonyaya ulaşamayan insanlar var. Dükkanımıza gelen insanlarda gördük. Herkesin ihtiyacını giderelim istedik.”
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Fırsatçılara inat olarak böyle bir karar aldıklarını söyleyen Belek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
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“Biz bunu reklam olarak düşünmedik. Biz hayır olarak girdik bu işe ama sosyal medyada paylaşmaya başlamışlar. Bazı insanlar aramaya başladı. Duygusundan ağlayan insan gördüm ben. Böyle insanlar var mı diye. Evet, var. Allah razı olsun kendisinden de. Herkesin böyle duyarlı olmasını istiyoruz. Biz bunu fırsata dökenlere inat başlattık zaten. Herkesin birbirine yardımcı olmasını istiyoruz. Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bunu birbirimize yardımcı olarak ne kadar kısa zamanda çözebiliriz onun mücadelesi içerisinde olmamız gerekiyor.”
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Şaban Özyurt isimli bir vatandaş, ise şu şekilde açıklamada bulundu: “Gebze’de böyle bir duyarlı vatandaşımız olduğu için tebrik ediyorum. Küresel bir problemde böyle duyarlı oldukları için teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığı Türkiye’deki tüm esnaf kardeşlerimize de tavsiye ediyorum. Allah hayırlı müşteriler nasip etsin” dedi. Nail Al isimli vatandaş ise, “Allah abimizden razı olsun. Çok güzel bir şey yapmış. Umarım bütün insanlar böyle bir şey yapar. Dünya çok zor durumda. Böyle değerli abilerimiz başımızdan eksik olmasın.” ​
Şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor: Fırsatçılara inat olarak bunu başlattık
Türkiye'de korona virüsü vak'alarının ortaya çıkması ile birlikte vatandaşlar tedbir amaçlı dezefektan ürünlere yöneldi. Kocaeli'de bir esnaf bu durumu fırsat çevirenlere tepki olarak elinde bulunan 400 kiloluk kolonyayı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.


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