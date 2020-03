Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu çifti 14 gün kuralına uymadı! Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu çifti 14 gün kuralına uymadı Ünlü şarkıcı Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu çifti Amsterdam'dan döndü. Ancak çift, koronavirüs için uyulması gereken 14 günlük karantina kuralına uymadı. Karaca ve Yapıcıoğlu sosyal medyada linç edildi.

Haber Merkezi 17 Mart 2020, 11:38 Son Güncelleme: 17 Mart 2020, 11:39 Yeni Şafak