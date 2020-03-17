Gündem Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun olarak seçilen besinlerden biri Bu kez propolis satışları patladı
VAN TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar çeşitli besinler aramaya devam ediyor: Bu kez propolis satışları patladı

Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun olarak seçilen besinlerden biri: Bu kez propolis satışları patladı

Türkiye'de, koronavirüsün görülmesinin ardından, vatandaşlar alınan tüm önlemlerin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek için de çeşitli besinler aramaya başladı. Bu sırada arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir ürün olan ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen propolisin de satışları arttı. Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, "Koronavirüste bahsi geçen yüksek ateşin, aslında ağrılarına yol açtığını da hesaba katarsak en iyi ağrı kesici, bağışıklık sistemi için de en iyisi propolisdir. Birçok hastalıkta tedaviye yardımcı olarak kullanıyor. Bizim de bugünlerde en çok sattığımız üründür" dedi.

Haber Merkezi DHA
Birçok hastalıkta tedaviye destek olarak kullanılan propolisin satışlarında da şu sıralar artış yaşanıyor.
Birçok hastalıkta tedaviye destek olarak kullanılan propolisin satışlarında da şu sıralar artış yaşanıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, tüm dünyaya yayılan ve 6 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından hem halk hem de yetkililer önlemlerini artırdı. Yetkililer kamuya açık olan alanları dezenfekte ederken, vatandaşlar da uzmanların önerileri doğrultusunda maske ve eldiven kullanmaya başlayıp, çantalarından kolonya ve dezenfektan eksik etmiyor.

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Tüm önlemlerin yanı sıra uzmanlar ayrıca, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekiyor. Halk da koronavirüsten korunmak için kelle paçadan bala kadar her bağışıklığı güçlendirici olan yiyeceği almaya başladı.

Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar çeşitli besinler aramaya devam ediyor: Bu kez propolis satışları patladı
FOTOĞRAF 8
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, tüm dünyaya yayılan ve 6 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından hem halk hem de yetkililer önlemlerini artırdı. Yetkililer kamuya açık olan alanları dezenfekte ederken, vatandaşlar da uzmanların önerileri doğrultusunda maske ve eldiven kullanmaya başlayıp, çantalarından kolonya ve dezenfektan eksik etmiyor.
Title
Tüm önlemlerin yanı sıra uzmanlar ayrıca, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekiyor. Halk da koronavirüsten korunmak için kelle paçadan bala kadar her bağışıklığı güçlendirici olan yiyeceği almaya başladı.
Title
Vatandaşlar tarafından bu dönemde yoğun olarak seçilen besinlerden biri de propolis oldu. Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip olan ve tamamen doğal bir arı ürünü olan propolis kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılıyor.
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İnsan sağlığına olan faydaları da araştırılan propolisin bağışıklık sistemini güçlendirdiği öğrenildi.
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Birçok hastalıkta tedaviye destek olarak kullanılan propolisin satışlarında da şu sıralar artış yaşanıyor.
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Bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerin de virüs kaynaklı enfeksiyonları daha kolay atlatığının da uzmanlar tarafından sürekli olarak söylenmesi, propolisin satışlarında etkili oldu.
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Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, bal ve ürünlerinin satışında artış yaşandığını ama özellikle propolis satışlarında çok daha artış yaşadıklarını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Propolis, arılar tarafından doğada toplanıp kovan ve bal ürünlerinin tamamında dezenfekte olarak kullanıyor. Soğuk algınlığında, kanserle mücadelede yardımcı olan eskiden beri insanlıkla beraber arıyı bilen toplumlar bu ürünün çoktan fark etmiştir. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişiler virüs kaynaklı enfeksiyonları daha kolay atlatır. Propolis, birçok hastalıkta vücudun direnç sağlamasına yardımcı olarak destekliyor. Koronavirüste bahsi geçen yüksek ateşin, aslında ağrılarına yol açtığını da hesaba katarsak en iyi ağrı kesici, bağışıklık sistemi için de en iyisi propolisdir. Birçok hastalıkta tedaviye yardımcı olarak kullanıyor. Bizim de bugünlerde en çok sattığımız üründür. Sağlıklı olmak için önceden önlem almamız gerekiyor.
Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar çeşitli besinler aramaya devam ediyor: Bu kez propolis satışları patladı
Türkiye'de, koronavirüsün görülmesinin ardından, vatandaşlar alınan tüm önlemlerin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek için de çeşitli besinler aramaya başladı. Bu sırada arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir ürün olan ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen propolisin de satışları arttı. Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, "Koronavirüste bahsi geçen yüksek ateşin, aslında ağrılarına yol açtığını da hesaba katarsak en iyi ağrı kesici, bağışıklık sistemi için de en iyisi propolisdir. Birçok hastalıkta tedaviye yardımcı olarak kullanıyor. Bizim de bugünlerde en çok sattığımız üründür" dedi.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için propolis

Vatandaşlar tarafından bu dönemde yoğun olarak seçilen besinlerden biri de propolis oldu. Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip olan ve tamamen doğal bir arı ürünü olan propolis kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılıyor.

Vatandaşlar tarafından bu dönemde yoğun olarak seçilen besinlerden biri de propolis oldu.

İnsan sağlığına olan faydaları da araştırılan propolisin bağışıklık sistemini güçlendirdiği öğrenildi. Birçok hastalıkta tedaviye destek olarak kullanılan propolisin satışlarında da şu sıralar artış yaşanıyor. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerin de virüs kaynaklı enfeksiyonları daha kolay atlatığının da uzmanlar tarafından sürekli olarak söylenmesi, propolisin satışlarında etkili oldu.

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan.

'Baldan çok propolis satılıyor'

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, bal ve ürünlerinin satışında artış yaşandığını ama özellikle propolis satışlarında çok daha artış yaşadıklarını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Propolis, arılar tarafından doğada toplanıp kovan ve bal ürünlerinin tamamında dezenfekte olarak kullanıyor. Soğuk algınlığında, kanserle mücadelede yardımcı olan eskiden beri insanlıkla beraber arıyı bilen toplumlar bu ürünün çoktan fark etmiştir. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişiler virüs kaynaklı enfeksiyonları daha kolay atlatır. Propolis, birçok hastalıkta vücudun direnç sağlamasına yardımcı olarak destekliyor. Koronavirüste bahsi geçen yüksek ateşin, aslında ağrılarına yol açtığını da hesaba katarsak en iyi ağrı kesici, bağışıklık sistemi için de en iyisi propolisdir. Birçok hastalıkta tedaviye yardımcı olarak kullanıyor. Bizim de bugünlerde en çok sattığımız üründür. Sağlıklı olmak için önceden önlem almamız gerekiyor."

Koronavirüs ihracatı azalttı, sebze ve meyvelerin fiyatı yüzde 90 düştü: Hale gelsinler, kasa kasa alsınlar
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Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, gümrük kapılarının kapatılması yüzünden tarım ihracatındaki düşüşün iç piyasada bolluğa neden olduğunu ve fiyatların büyük oranda düştüğünü söyledi.
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İhracat için paketlenmiş özel meyvelerin bile artık halde satıldığını kaydeden Batman, üreticilerin zararlarının karşılanması için hükümetin destek vermesi gerektiğini söyledi.
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Batman, haldeki fiyatlar oldukça uygun bir hale gelmişken fırsatçılık yaparak hala bu ürünleri pahalıya satan market ve diğer ticari işletmelere karşı da belediyeleri denetim yapmaya davet etti.
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Ürünlerin fiyat değişimleri hakkında bilgiler aktaran Batman şunları söyledi:
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“Ucuzluk en çok yeşilliklere, narenciyeye, domatese ve soğana büyük darbe vurdu. Geçen seneyi baz alırsak, fiyatı 1.5 – 2 TL olan lahana şu an 30-40 kuruş. Kırmızı lahana da 2-3 TL’den 25-30 kuruşa düştü. Maliyeti 2.5 – 3 TL olan mandalinanın satışı 1 – 1.20 TL. Bazı marketlerde 6.90 – 7 TL’ye satılabiliyor. 2.5 TL olan soğan 1 TL., patates 1.30 TL. 15 gün önce 6-7 TL olan organik salkım domates şu an 2 – 2.5 TL. Büyük düşüş var. Üretici ve tüccar zararda ama tüketiciler bu fiyatları iyi değerlendirsinler. Koronavirüse karşı en güzel antibiyotik narenciye ve soğan.
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Adana Kabzımallar Odası 2’nci Başkanı Mahsun Doğan ise geçen hafta 3 TL olan elmanın şu an 1.20 – 1.50 TL’ye satıldığını, halde 1 TL’ye satılan portakalın ise markette 4-5 TL’ye satıldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:
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Vatandaşlara sesleniyoruz, sebze haline gelsinler, kasa kasa alsınlar. Fiyatlar uygun, yarı yarıya.
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Sebze ve meyve halindeki ucuzluğu değerlendiren vatandaşlardan Aslı Gün de Marketlerde fiyatlar çok yüksek. Halde daha uygun ve kaliteli olduğu için burayı tercih ediyoruz diye konuştu.
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Koronavirüs ihracatı azalttı, sebze ve meyvelerin fiyatı yüzde 90 düştü: Hale gelsinler, kasa kasa alsınlar
Koronavirüs tehlikesi yüzünden Irak, İran ve Suriye gümrük kapılarının kapatılması nedeniyle tarım ürünlerinin ihracatı azalınca önemli miktarda sebze ve meyve iç piyasada kaldı. Adana Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde fiyatlar yüzde 80-90'a varan oranda düştü. Adana Kabzımallar Odası 2'nci Başkanı Mahsun Doğan ise geçen hafta 3 TL olan elmanın şu an 1.20 – 1.50 TL'ye satıldığını, halde 1 TL'ye satılan portakalın ise markette 4-5 TL'ye satıldığına dikkat çekerek, "Vatandaşlara sesleniyoruz, sebze haline gelsinler, kasa kasa alsınlar. Fiyatlar uygun, yarı yarıya" dedi.
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Tüm dünyada hızla yayılan pandemik virüs korona fırsatçılara da gün doğurdu. Özellikle virüsten korunmak için alınabilecek tüm ürünlerin fiyatı uçuşa geçti. Fırsatçılara karşı harekete geçen bakanlıklar ve yerel yönetimler ihbar hatları ve mobil uygulamalar üzerinden yüzlerce şikayeti alıp gerekli idari işlemleri başlattı. İş dünyası ise fiyatlarda oynama yapan işletmelere yönelik disiplin sürecini devreye aldı. Öte yandan fırsatçılara karşı üreticiler de tek ses olurken, kimi market, eczane ve medikal firması ise satışını yaptıkları ürünlere ilişkin indirim yaparak tepkilerini gösterdi.
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Batı medyası koronavirüs üzerinden İslamofobiyi körüklüyor

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede Avrupa merkezli bir salgına dönüşen koronavirüs sürecinde en fazla eleştirilen konuların başında Batı medyasının haberlerde kullandığı görseller geldi. Haberle hiçbir ilgisinin olmamasına rağmen cami, başörtülü kadın gibi İslami sembollerin sık sık yer aldığı fotoğraflar BBC, CNN International ve New York Times gibi gazeteler tarafından sık sık kullanıldı. Uzmanlar, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının söz konusu görüntüleri kullanarak insanları İslamofobiye yönlendirdiği görüşünde.

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