Dünya 14 gün kuralına taahhütname Karantinaya uymayana 1 yıla kadar hapis cezası var
KORONAVİRÜS

14 gün kuralına taahhütname: Karantinaya uymayana 1 yıla kadar hapis cezası var

14 gün kuralına taahhütname: Karantinaya uymayana 1 yıla kadar hapis cezası var

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs vakalarının ardından yurt dışından gelen vatandaşlara 14 gün kuralına uyulması konusunda Sağlık Bakanlığınca tüm bilgilendirmeler yapılırken, aynı zamanda taahhütname de imzalatılıyor. Covid-19'a İlişkin Semptomu Bulunmayan Yolcuların Evde İzlem Bilgilendirme ve Onam Formu adı altında imzalanan formda talimatlara uymayana 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunulacağı belirtilirken, 14 gün kuralına uymaması halinde belirlenecek yerde karantinaya alınmayı da kabul etmiş oluyor.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs karantinasında 14 gün kuralı için bu taahhütname imzalatılıyor.
Koronavirüs karantinasında 14 gün kuralı için bu taahhütname imzalatılıyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakasının Türkiye’de 47’ye yükseldiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanırken, virüse karşı tedbirler arttırılarak, gerek havaalanı gerekse gümrük kapılarından Türkiye’ye giriş yapan vatandaşlara imzalatılan formda, kişilere son 14 gün içinde Covid-19 olan bir ülkeden seyahat öyküsü olduğu hatırlatılarak, “Hastalığa dair herhangi bir semptomunuz şu an için olmasa da seyahat öykünüz nedeniyle sizi takip edebilmek, semptom görüldüğünde size erken müdahale edebilmek ve hastalık görülürse yayılımını engellemek amacıyla 14 gün süreyle evde izleminiz ve izolasyon gerekmektedir” deniliyor.

Evde İzlem Bilgilendirme ve Onam Formunda kişilerin yapması gerekenler ve uymayanlara ceza yaptırımı TCK’nın 195. maddesi gereğince şöyle sıralanıyor:

1. 14 günlük sürede evde kalmanız gerekmektedir.
2. Ev dışına çıkılmasının mutlak gerektiği durumlarda başka kişi/kişiler ile aynı ortamın paylaşılmasının zorunlu olduğu hallerde tıbbi maske takmanız gerekmektedir.
3. Evde bulunduğunuz süre boyunca semptomunuzun ortaya çıkması durumunda 112 Acil Sağlık Hizmetlerini aramanız gerekmektedir.
4. Ev halkına bulaşma riskini önlemek için takipli kişiler mümkünse buradaki diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalı ve tıbbi maske takmalısınız, maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelisiniz.
5. Eve, ziyaretçi kabul etmeyiniz.

Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: Tedbirleri sıkı tutalım
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: Tedbirleri sıkı tutalım

“Evde izleme ilişkin olarak belirtilen talimatlara uyacağımı taahhüt ederim”

“Talimatlara aykırı hareket etmem durumunda 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 284. maddesinde yer alan ‘66 ve 67. maddelerde zikredildiği üzere sari hastalıklar hakkında tetkikatta bulunmaya salahiyettar memurlara muhalefet eden kimseler TCK’nın 195. maddesi mucibince cezalandırılır’ hükmü ve TCK’nın ‘Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ başlıklı 195. maddesinde yer alan ‘Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ hükümleri kapsamında, hakkımda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı hususunda tarafıma bilgilendirme yapılmıştır.”

Umre dönüşü karantinadaki vatandaştan video: Bir hainin paylaştıklarına mukabil çekiyorum
OYNAT 02:05
Umre dönüşü karantinadaki vatandaştan video: Bir hainin paylaştıklarına mukabil çekiyorum
Umreden gelen ve karantina için Ankara'daki KYK yurduna yerleştirilen bir vatandaş kaldığı odadan video paylaştı. “Misafir edildiğimiz yurdun videosunu çekme ihtiyacı duydum” diyerek sözlerine başlayan vatandaş, önceki gün karantina için tahsis edilen yurtlardaki ilk gün aksaklılarını sosyal medyada paylaşanlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: “Bu nezih ortamda kaldığı halde ve görevlilerin 'girmeyin temizlik yapılmadı' dediği halde bir hainin çekip de paylaştığı videosuna mukabil bunu çekiyorum ve paylaşıyorum. Kaldığımız ortamı görün diye. Bütün burada kalan ailelerin yakınları, nasıl bir ortamda kaldığımızı görsün ve kalpleri rahat olsun diye çekiyorum.” Kendilerine verilen yiyecekleri gösteren vatandaş “her şeyi bol ve hiçbir şeyimiz noksan edilmiyor” ifadelerini kullandı. Kaldıkları odanın manzarasına ve temizliğini de dikkat çeken vatandaş, “Biz sabretmesini maalesef bilmiyoruz, öğrenemedik de. Hep fazlasını istiyoruz. Belki kendi evinde dahi bulamadığını burada bulmuş” sözleri ile videosunu tamamladı.

Karantinaya alınan evlatları ve torunlarıyla vedalaştı: 15 gün uzaklaşın
OYNAT 00:00
Karantinaya alınan evlatları ve torunlarıyla vedalaştı: 15 gün uzaklaşın
Konya'da karantina altına alınan umreciler yakınlarıyla böyle vedalaştı. Evlatları ve torunları karantina altında olan bir baba, ''Hadi Allah'a emanet olun.15 gün uzaklaşın hadi bakalım'' diyerek vedalaştı.


Gazdabüyük indirim

Gazda
büyük indirim

​Düşen petrol fiyatları Türkiye'ye yarayacak.
İstanbulda hazırlıklar tamam

İstanbul'da hazırlıklar tamam

​Karantina yurtlarında güvenlik güçleri nöbet tutuyor.
Fırın ve marketlerde açık tehlike

Fırın ve marketlerde açık tehlike

​En az 20 kişi elliyor salgına davetiye çıkartıyor.
2020 dertlerle geldi

2020 dertlerle geldi

​İşte yeni yılın ilk 75 gününde karşılaştığımız 10 büyük sınav...
Korona<br> gündemine ara

Korona
gündemine ara

​Kahramanlar bitme noktasına gelen PKK'ya darbe vuruyor.
Tokalaşmak yasak!

Tokalaşmak yasak!

​İş dünyasında dikkat çeken koronavirüs önlemleri.
14 gün kuralına taahhütname

14 gün kuralına taahhütname

​Karantinaya uymayana 1 yıla kadar hapis cezası var.
Süre uzayabilir

Süre uzayabilir

​Bilim Kurulu üyesi Kara'dan okullarla ilgili önemli açıklama.
3. büyük<br>indirim geliyor

3. büyük
indirim geliyor

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
Şişeyi getirene kolonya bedava

Şişeyi getirene kolonya bedava

​"Krizi fırsata çevirenlere inat hayır kampanyası başlattık."
3 günde <br>70 bin kişi öldü

3 günde
70 bin kişi öldü

İslam toplumunda salgınlarla böyle baş edilmişti.
Topyekün<br>seferber olduk

Topyekün
seferber olduk

​Yüzlerce kişi fahiş fiyatları bakanlığa iletti.
Muhabir bir<br>anda yere yığıldı

Muhabir bir
anda yere yığıldı

​Lübnan sınırında alınan koronavirüs önlemlerini anlatıyordu...
Seç-al<br>yasaklansın!

Seç-al
yasaklansın!

​Sebze ve meyve için dikkat çeken çağrı.
İslamofobiyi körüklüyorlar

İslamofobiyi körüklüyorlar

​Batı medyasındaki koronavirüs haberleri tepki çekiyor.
Korona aşısı denemesinden<br> ilk bilgi

Korona aşısı denemesinden
ilk bilgi

Trump: Koronavirüsü yenmemiz ağustosu bulabilir.
Türk şirketi Çinli <br>ilaç devi ile anlaştı

Türk şirketi Çinli
ilaç devi ile anlaştı

​Koronavirüs aşısının testlerine yakın zamanda başlayacaklar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.