'İslama saldırı bildirisi' Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Ali Erbaş kendi fikrini değil İslam'ın hükmünü söylemiştir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ramazanın ilk cuma namazını Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazını kıldırdı. Prof. Dr. Erbaş, Cuma hutbesinde tüm insanlığa, "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör #BUKONUŞULUYOR Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, zina ve eşcinsellik ile ilgili sözleri nedeniyle hedef gösterildi. Ankara ve İzmir baroları Erbaş hakkında suç duyurusunda bulununca Twitter'da Erbaş'a destek kampanyası başlatıldı. 300 bin tweet #AliErbaşYalnızDeğildir etiketiyle birlikte atıldı. REKLAM #EvdeKal (@yenisafak)'in paylaştığı bir gönderi ( 27 Nis, 2020, 12:09öö PDT )

Eşcinselliği, gayri meşru ilişkiyi ve nikahsız hayatı savundular

Bir din adamı olarak Kur'an-ı Kerim'in emirlerini Müslüman halka anlatan Erbaş, LGBT lobisinin harekete geçirdiği kurumların eleştiri oklarının hedefi oldu. Eşcinselliği, gayri meşru ilişkiyi ve nikahsız hayatı savunanlar Erbaş'ı hedef gösteren açıklamalar yayınladı.

Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret edildi

Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen İnsan Hakları Derneği (İHD), Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunurken Ankara Barosu ve İzmir Barosu da yazılı açıklama yaparak Prof. Dr. Erbaş'ı hedef aldı. Ankara Barosu yazılı açıklamasında; Ali Erbaş'ı hedef alarak "Sesi çağlar öncesinden gelen ses" ifadeleriyle Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlere hakaret etti.

Sözcülüklerini Odatv üstlendi

İHD ve Ankara Barosu'nun sözcülüğünü ise Odatv yaptı. Son olarak MİT mensuplarını deşifre etme skandalı ile gündeme gelen Odatv, Ali Erbaş'a sosyal medyada verilen desteği itibarsızlaştıracak yayınlar yaptı. Soner Yalçın'ın kurduğu site, LGBT lobisinin sözcülüğünü üstlenerek, Ali Erbaş'a destek için açılan etikete tweet atanlara "trol" yakıştırması yaptı.

Odatv Ali Erbaş'a verilen desteği bu şekilde haberleştirdi.

OYNAT 07:30 Erem Şentürk'ten Ali Erbaş'a destek çağrısı: Odatv'den mi korkuyorsunuz Allah'tan mı? TVNET'te sabahları 'Nerede Kalmıştık' programı ilgi ile izlenen gazeteci Erem Şentürk, LGBT lobisinin avukatlığını üstlenen Ankara ve İzmir barolarının Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunmasına ve ardından sosyal medyada başlatılan linç girişimine sert tepki gösterdi. Ali Erbaş'ın Müslüman bir ülkede harama haram, günaha günah dediği için, Allah'ın emrini tekrar ettiği için linç edildiğini ve yetmeyip suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Şentürk, 'Bunlar; 9-10 yaşındaki çocuklara makyaj yapan sapıklar. İnsanların çocuklarını zorla evlatlık almaya çalışan pedofili sapıklar. Bunlar Allah'ın lanetlediği Lut Kavminin torunları. İnsanlığın soyunu tehdit ediyorlar' dedi. Şentürk, Odatv'nin Ali Erbaş'a sosyal medyada destek verenlere 'trol' dediğini de hatırlatarak, 'Her Müslümanın fert fert görevi bunlara karşı ayağa kalkmaktır. Bu saldırı İslama ve Türk milletinedir. Bu saldırı insanlık şerefimizedir. Size 'trol' diyecek Odatv'den mi korkuyorsunuz, Allah'tan mı?' diye sordu.

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500 bin tweet atıldı

İslam'a, Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlere hakaret eden bu topluluk karşısında ise sosyal medyada inanılmaz bir birliktelik oluştu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşcinsellik ile ilgili sözleri nedeniyle linç edilince Twitter'da Erbaş'a destek kampanyası başlatıldı. Aralarında bakanlar, milletvekilleri, bürokrat, gazeteci ve akademisyenlerin de olduğu yüzbinlerce kişi #AliErbaşYalnızDeğildir etiketiyle paylaşım yaparak linç kampanyasının karşısında durdu. 24 saatte atılan yaklaşık 500 bin tweet atıldı.

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Türkiye adeta ayağa kalktı

Siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, avukatlar ve gazeteciler ardı ardına açıklamalar yaparak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında suç duyurusu ve başlatılan linç girişiminin karşısında yer aldılar.

Başkan Şentop: Şiddetle kınıyoruz

Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı eleştiren açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına ve özellikle onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop: Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırıyı kınıyorum

'Kulakları var duymazlar'

Ali Erbaş'ı hedef almasına ve hakaretlerine bir tepki de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi: "Çağlar öncesinden diyerek küstahça küçümsediğiniz o ses, İslam’ın kıyamete dek sürecek çağlar üstü sesidir. Kulakları var duymazlar..."



Üst düzey isimlerden açık tavır

Ali Erbaş'a destek için, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bir açıklama yayınladı.

Ali Erbaş hocamız çağları aydınlatan dinimiz İslam’ın hükümlerini dile getirdi.



İslamla olan dertlerini Sn. Ali Erbaş üzerinden görmeye çalışan bu ayak takımı iyi bilsin ki, ebedi yurdumuzun üstünde ezanlar dinmedikçe sizin hükmünüz olmayacak.#AliErbasyalnızdeğildir REKLAM April 26, 2020

Ramazan ayında ailelerimizi ve nesillerimizi korumak adına dini değerlerimizi hatırlatan Diyanet İşleri Başkanımız @DIBAliErbas ın yanındayız.



Milli ve manevi değerlerimize saldıran her girişim karşısında yine toplumu bulacaktır.#AliErbaşyalnızdeğildir — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 26, 2020

Allah Teala’nın “ahsen-i takvim” üzere yarattığı insana dair görüşlerin, dinin temel anlayışı çerçevesinde ifade edilmesinden rahatsızlık duyanların, Prof. Dr. Ali Erbaş’a yönelik saldırılarını hadsizlik olarak görüyor ve kınıyoruz. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 27, 2020

Kamusal alanda toplumun genelgeçer ahlaki normlarını söz ve eylemleri ile hiçe sayan, açtıkları pankartlarla meydan okuyanlar, bugün İslam’ın kendi ibadet alanında hükümlerinin dile getirilmesine karşı çıkıyorlar. @DIBAliErbas kendi fikrini değil,İslam’ın hükmünü ifade etmiştir. — Mahir Ünal (@mahirunal) April 26, 2020

İnsana kâinatta hak ettiği değeri göstererek, evvelimizi ve ahirimizi kul olmanın idrakiyle aydınlatan yüce dinimiz İslâm’ın kaideleri, Ali Erbaş hocaya münasebetsizce saldıranların keyiflerine göre sorgulanacak kaideler değildir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 26, 2020

Dini bir vecibeyi yerine getirmek üzere aile hayatının kutsallığını, neslin muhafaza edilmesi gerektiğini ve İslam’ın evrensel ahlaki ilkelerini bir hutbe vesilesiyle hatırlatmak asla nefret suçu olarak değerlendirilemez. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) April 27, 2020

Zamanı ve mekanı yaratan Allah’ın hükmüne dil uzatanlar bu dünyada da ahirette de hüsrandadır.



İlahi hükmü dile getiren

#AliErbasyanlızdeğildir REKLAM April 26, 2020

GÜNDEM Ali Erbaş'ı hedef gösteren Ankara Barosu yöneticileri hakkında soruşturma

GÜNDEM Diyanet İşleri Başkanlığından Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusu





STK'lar tek nefes oldu

Siyasi isimlerin yanı sıra STK'lar da Erbaş'ın hedef olmasından dolayı harekete geçti. Türkiye Yazarlar Birliği başta olmak üzere birçok STK, yazılı basın açıklamasıyla Erbaş'a sahip çıktı.

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu'ndan (TGSP), yapılan açıklamada, "Toplumumuzun kültürel yapısına ve ahlaki değerlerine ters düşen, aile müessesesine zarar veren bu kavram (eşcinsellik), medya üzerinden özellikle gençleri ve ergenlik çağındaki çocukları hedef alarak toplumsal ahlakımızı zedelemektedir." denildi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, "Diyanet İşleri Başkanının irad ettiği hutbenin muhtevasıyla hiç ilgisi olmayan bir biçimde, bu milletin değerlerine, dinine, inancına hakaret etmişler, kinlerini kusmuşlardır." ifadelerini kullandı.



Diyanet İşleri Başkanı söylemeyecek de kim söyleyecek?

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, "Eşcinsellik hastalıkları beraberinde getiriyor, nesli çürütüyor" sözleri nedeniyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yanında olduklarını söyledi. Bayraktutar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İslam'ın en temel yasaklarından olan zina ve eşcinselliğin Kur'an'da lanetlendiğini Diyanet İşleri Başkanımız söylemeyecek de kim söyleyecek. Zinanın ve eşcinselliğin zararları ortadayken insan hakları bahane edilerek bunun söylenmesine bile tahammül edilememesi neyin şımarıklığı ve azgınlığıdır."

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş Cuma hutbesinde, bir din adamının en tabi/tabii görevi olan İslam dininin emir ve yasakları hakkında uyarılarda bulunmuş, Kur’an-ı Kerim’den ayetler okuyarak çağlar ötesinden seslenildiği gibi insanoğlunu doğru yola davet etmiştir" ifadelerini kullandı.

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Erzincan, Ardahan ve Kars'ta, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek açıklamaları yapıldı. Diyanet-Sen Ardahan İl Temsilcisi Yavuz Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının ülkenin en köklü ve saygın kuruluşlarından olduğunu bildirdi. Diyanet-Sen Kars Şube Başkanı Ebubekir Keleş de Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye'nin en köklü ve saygın kuruluşlarından olduğunu kaydetti. Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin de Anayasa'nın Diyanet İşleri Başkanlığına dini konuda aydınlatma ve İslam'ı doğru şekilde anlatma görevi verdiğini belirtti.