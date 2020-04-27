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Gündem Ankara Barosu yöneticileri hakkında, Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki açıklamalarından dolayı soruşturma başlatıldı
ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki açıklamalarından dolayı Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Barosu yöneticileri hakkında, Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki açıklamalarından dolayı soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a yönelik açıklama nedeniyle soruşturma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Ankara Barosu binası.
Ankara Barosu binası.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ankara Barosu hakkında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı eleştiren açıklaması nedeniyle, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Barosu'nun 26 Mart 2020 tarihli ve 'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması' başlıklı açıklaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara Barosu hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/3 maddesi kapsamında, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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