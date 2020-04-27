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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop: Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırıyı kınıyorum

Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı eleştiren açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına ve özellikle onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı eleştiren açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İnsanî değerler ve hakîkatlerın çağlar üstü olduğunu belirten Şentop, bu değerlere düşmanlığın karanlık tarihinin de insanlık kadar eski olduğunu belirtti. İnanç alanında da, siyasette de, hukukta da her yeni düşüncenin kendisine yüzyıllar öncesinden dayanaklar bulduğunu belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Milletimizin değerlerine karşı düşmanlık da yeni değildir; o değerleri tahfif etme hafifliği de. Geçen zamanı delil göstererek İslam’a saldıran provakatif zihniyet, kadim İslam düşmanlığının zavallıca bir tezahürü olduğunu fark edecek bilgi temelinden de mahrumdur. Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına ve özellikle onun şahsı bahane edilerek İslam’a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.Hukuk adına konuştuğunu iddia edenlerin, liyakat ve samimiyetten yoksunlukları apaçık ortadadır. Eleştiri hakkı hiçbir zaman hiç kimseye milletimizin inandığı değerleri kendi sığ zaviyesinden bile olsa tahfif ve tahkir etme hakkı vermez. Çağları aşan hakikatlere ve değerlere sahip olmakla daima iftihar ederiz."

Erem Şentürk'ten Ali Erbaş'a destek çağrısı: Odatv'den mi korkuyorsunuz Allah'tan mı?
OYNAT 07:30
Erem Şentürk'ten Ali Erbaş'a destek çağrısı: Odatv'den mi korkuyorsunuz Allah'tan mı?
TVNET'te sabahları 'Nerede Kalmıştık' programı ilgi ile izlenen gazeteci Erem Şentürk, LGBT lobisinin avukatlığını üstlenen Ankara ve İzmir barolarının Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hakkında suç duyurusunda bulunmasına ve ardından sosyal medyada başlatılan inç girişimine sert tepki gösterdi. Ali Erbaş'ın Müslüman bir ülkede harama haram, günaha günah dediği için, Allah'ın emrini tekrar ettiği için linç edildiğini ve yetmeyip suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Şentürk, 'Bunlar; 9-10 yaşındaki çocuklara makyaj yapan sapıklar. İnsanların çocuklarını zorla evlatlık almaya çalışan pedofili sapıklar. Bunlar Allah'ın lanetlediği Lut Kavminin torunları. İnsanlığın soyunu tehdit ediyorlar' dedi. Şentürk, Odatv'nin Ali Erbaş'a sosyal medyada destek verenlere 'trol' dediğini de hatırlatarak, 'Her Müslümanın fert fert görevi bunlara karşı ayağa kalkmaktır. Bu saldırı İslama ve Türk milletinedir. Bu saldırı insanlık şerefimizedir. Size 'trol' diyecek Odatv'den mi korkuyorsunuz, Allah'tan mı?' diye sordu.


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