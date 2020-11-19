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İstanbul haberleri: Siyam ikizi bebekler doğumdan 8 gün sonra ayrıldı

Siyam ikizi bebekler doğumdan 8 gün sonra ayrıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 21 yıl aradan sonra ikinci kez siyam ikizi bebeklerin ayrılması operasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Dünyaya geldikten 8 gün sonra operasyonla ayrılan Elif ve Nil bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Sadece 8 gün önce dünyaya gelen Elif ve Nil, başarılı bir operasyonla birbirlerinden ayrıldı.
Sadece 8 gün önce dünyaya gelen Elif ve Nil, başarılı bir operasyonla birbirlerinden ayrıldı.

Koronavirüs döneminde anne karnında yapışık ikiz tanısı konulan karın ve göğüs bölgesinden yapışık olduğu belirlenen siyam ikizi kız bebekler, doğduktan 8 gün sonra başarıyla ayrıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 21 yıl aradan sonra yapılan siyam ikizi ayırma operasyonuna anestezi, plastik cerrahi ve çocuk cerrahisinden 6 kişilik ekip katıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ekrem Kadri Unat Amfisi’nde gerçekleşen basın toplantısına ameliyat ekibinden Prof. Dr. Gonca Topuzlu Tekant, Doç. Dr. Șenol Emre, Doç. Dr. Rahșan Özcan, Doç. Dr. Semih Bağhaki, Prof. Dr. Çiğdem Tütüncü, Doç. Dr. Pınar Kendigelen katıldı.
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Șenol Emre, “Bu bebekler 35’nci haftasında doğmuş olan ikiz kız bebekler. Göğüs ve karın bölgesinden yapışıktılar. Ortak olarak bazı organları vardı. Ağırlıklı olarak karaciğer ile birlikte göğüs kemikleri kalp zarları birbirleri ile bağlantılıydı. Uzun süren bir ameliyat sonrasında takım çalışmasıyla bunu gerçekleştirdik. 27’nci haftada fark edildi çocukların durumu. Aile gebelik sürecinde bu fikre alışmış oldu. Ailenin ilk çocukları bu bebekler. Başarılı bir ekip çalışması oldu” dedi.

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