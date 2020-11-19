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Hayat Başörtülü kadınları hedef alan Nurseli İdiz yine saçmaladı Tesettürlü oyuncu gerektiğinde tesettürden çıkabilir
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Başörtülü kadınları hedef alan Nurseli İdiz yine saçmaladı: Tesettürlü oyuncu gerektiğinde tesettürden çıkabilir

Başörtülü kadınları hedef alan Nurseli İdiz yine saçmaladı: Tesettürlü oyuncu gerektiğinde tesettürden çıkabilir

Nurseli İdiz, tuhaf yorumları ve açıklamalarıyla yine gündeme geldi. Tesettürlü oyuncunun gerektiğinde tesettüründen çıkarak farklı rolleri oynayabileceğini söyleyen İdiz, Müslüman kadınlara hakaret üstüne hakaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nurseli İdiz
Nurseli İdiz

Sevda Türküsev'in sunduğu Canlı Masa isimli programda, Nurseli İdiz'in açtığı oyunculuk konusu ise tartışmalara sebep oldu. Nurseli İdiz, başörtülü kadınlar ile ilgili sarf ettiği sözler ile yine haddini fazlasıyla aştı.

"Ben laik bir kadın olarak mesela, bildiğim kadarı Öykü Karayel modern yaşayan bir kadın. Nasıl bu rolü oynuyor? Kıskanıyorum yani bu yaşımda. O zaman bir tesettürlü oyuncunun da gerektiğinde tesettürden çıkıp başka rolü oynayabilmesi lazım. Oyunculuk bunu gerektirir." sözleriyle Müslüman kadınlara hakaret eden İdiz'e sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sevda Türküsev'den İdiz'e çıkış

Sevda Türküsev "Başörtüsü, tesettür çok farklı bir şey. Müslüman kadının üniformasıdır." şeklinde karşılık verdi. Nurseli İdiz'in "Yani oyunculuk yapamaz mı diyorsun?" sorusuna ise Türküsev "Yapamaz abi!" yanıtını verdi.

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