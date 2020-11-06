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Hayat Rahmetli Murat Göğebakanın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti
AKTÜEL

Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti

Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti

Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez bu sabaha karşı hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Bekmez'in şeker komasına girdiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sema Bekmez, Murat Göğebakan ile 2000-2011 yılları arasında evliydi.
Sema Bekmez, Murat Göğebakan ile 2000-2011 yılları arasında evliydi.

2009 yılında kansere yakalanan ve 2014 yılında vefat eden Murat Göğebakan ile 2000-2011 yılları arasında evli olan ünlülerin menajeri Sema Bekmez hayatını kaybetti. Bekmez'in bir süredir özel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

  • Acı haberi sosyal medyadan duyuran oyuncu Esra Sönmezer, "Canım kadar sevdiğim, menajerim ve arkadaşım Sema Bekmez ansızın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerini Ulus'ta hastaneye bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Murat Göğebakan''ın vefat etmeden önceki son görüntüleri
OYNAT
Murat Göğebakan''ın vefat etmeden önceki son görüntüleri
Erdoğan''ın, kendisine yazdığı ''Uzun Adam'' şarkısı için evinde teşekkür ziyaretinde bulunduğu Murat Göğebakan''ın Başbakanla görüşmesini anlattığı bu görüntüler maalesef ünlü sanatçının son görüntüleri oldu.


Ayasofya’nın 800 yıllık şifresi çözüldü
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Uzun yıllar müze olarak kalan ve 24 Temmuz’da ibadete açılan Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ile ilgili sırlar birer birer açığa çıkmaya başladı.
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Ayasofya’nın en merak edilenlerinden birisi de 1204 yılında 4. Haçlı Seferi’ne komutanlık yapmış, Haçlıları kandırıp Müslümanlar yerine Bizans’ın üzerine akınlar düzenleyerek İstanbul’u işgal eden ve yağmalayan Venedikli Dük Enrico Dandolo’nun mezarıydı.
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Bizans kaynaklarında, haçlı istilasından sonra şehir geri alındığında intikam için Dandolo’nun cesedinin denize atıldığı geçiyor.
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Bir başka rivayete göre, cesedin Fatih Sultan Mehmet tarafından verilen emirle yeniçerilerce çıkarıldığı ve tacının alındığı bilinmekteydi. Gerçek ise TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan “Gizemli Tarih” isimli belgesel serisinin çekimlerinde ortaya çıktı.
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Belgeselin yeni bölüm çekimleri için Ayasofya’da bulunan TRT Belgesel ekibi bir ilki gerçekleştirerek Dandolo’nun mezarında jeoradar taraması yaptı.
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Jeoradar sistemi Dandolo’nun Ayasofya’nın duvarı içerisine yüzü Kudüs’e doğru gömülü cesedini görüntülemeyi başardı.
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Manyetik rezonans sistemiyle mezarın içinin 3 boyutlu haritasını oluşturan ekip, modern bilimin yardımıyla tartışmalara son noktayı koydu. Jeoradar görüntüleri cesedin çıkarıldığı iddialarını çürütmüş oldu.
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“Gizemli Tarih”in sunucusu Prof. Dr. Hikmet Kırık, Enrico Dandolo’nun batılı tarihçiler için önemli bir araştırma konusu olduğuna vurgu yaptı. Dandolo’nun mezarının Dan Brown’un Inferno kitabında da söz edildiğini hatırlatan Kırık şunları söyledi:
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“Ülkemizde adı pek bilinen bir tarihi figür olmasa da Dan Brown’un Inferno kitabıyla popülerleşen Dandolo’nun mezarı yıllardır birçok spekülasyonun merkezinde yer alıyor. Kemikleri hala orada mı değil mi? Tarihe ‘ölümsüz dük’ olarak geçen bu hırslı Venedik Dükü’nün mezarının akıbeti gerçek bir tarih bilmecesi. Yaptığımız çalışma bu yönüyle oldukça kıymetli ve aslında bir efsanenin sonu. Bu sadece belgeselcilik açısından değil akademik açıdan da yol açıcı bir çalışma oldu. Çıkan sonuçların sonraki bilimsel araştırmalar için bir temel teşkil edeceğini düşünüyorum.”
Ayasofya’nın 800 yıllık şifresi çözüldü
Kötü şöhreti ve açgözlülüğü ile tüm dünya tarihçilerince bilinen 4. Haçlı Seferi'nin komutanı Venedik Dükü Enrico Dandolu'nun Ayasofya'daki 800 yıllık mezarı hakkındaki sır perdesi TRT Belgesel'in “Gizemli Tarih” yapımı ile aralandı. Belgeselin Ayasofya bölümü, ibadete açılan kadim mabedin tarihte saklı çok sayıda sırrını ilk kez izleyici ile buluşturacak.


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