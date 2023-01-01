İstanbul'da lodos alarmı: İGDAŞ tehlikeye karşı kısa mesajla uyardı

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İstanbul'da rüzgarın şiddetinin 80 kilometreyi bulması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz’in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İGDAŞ'tan İstanbullulara kısa mesajla lodos uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda "Güvenli doğal gaz kullanımı için bacalı cihaz bulunan mahalde kesinlikle uyumayınız, ortamlarınızı sık sık havalandırınız, gece uyumadan önce cihazınızı kapatınız" ifadeleri yer aldı.