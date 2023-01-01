İstanbul'da lodos alarmı: İGDAŞ tehlikeye karşı kısa mesajla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.