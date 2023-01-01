İstanbul için lodos uyarısı 

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Marmara bölgesi, bu sabahtan itibaren güney batı yönlü lodos rüzgarının etkisi altına girdi. Sabah 09.00'dan itibaren Lodosun İstanbul'da fırtına etkisinde olması ve yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. İstanbul genelinde saatte 40 ile 70 km hıza çıkacak fırtınanın, Eyüp, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçelerinde yer yer 80 km hıza çıkabileceği değerlendiriliyor. AKOM tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki iki gün boyunca etkisini sürdürecek lodos fırtınası nedeni ile yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi" denildi.