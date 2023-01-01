|
Gündem
İstanbul için lodos uyarısı 
İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren lodos etkili olmaya başladı. Bazı vapur seferleri lodos nedeniyle yapılamadı. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), önümüzdeki iki gün boyunca etkisini sürdürecek lodos nedeni ile yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. 
12:05 . 17/01/2023 Salı
DHA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Marmara bölgesi, bu sabahtan itibaren güney batı yönlü lodos rüzgarının etkisi altına girdi. Sabah 09.00'dan itibaren Lodosun İstanbul'da fırtına etkisinde olması ve yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. İstanbul genelinde saatte 40 ile 70 km hıza çıkacak fırtınanın, Eyüp, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçelerinde yer yer 80 km hıza çıkabileceği değerlendiriliyor. AKOM tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki iki gün boyunca etkisini sürdürecek lodos fırtınası nedeni ile yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi" denildi.

DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ

Bu sabah etkisini göstermeye başlayan lodos ilk olarak deniz ulaşımını engelledi. Bostancı-Moda-Kadiköy-Kabataş hattı seferileri Moda iskelesine uğrayamadan gerçekleştirildi. Şehir Hatlarının, Kınalıada - Burgazada-Heybeliada-Büyükada seferleri elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. Aynı şekilde Avcılar-Bakırköy-Yenikapi- Kadıköy, Beşiktaş-Adalar seferleri de lodos sebebiyle yapılamıyor. Sefer durumları Şehir Hatlarının sosyal medya hesaplarından anlık olarak duyurulacak.

#Lodos
#Hava Durumu
#İstanbul
2 saat önce
default-profile-img
İstanbul için lodos uyarısı 
Areda Survey'den şaşırtan araştırma: Çalıştığınız kurumda güvende misiniz?
Ankara TOKİ işyeri kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
Kristersson'tan itiraf gibi açıklama: Avrupa'dan uzaklaştırabilir
Benzin ne kadar oldu? 17 Ocak Salı güncel benzin ve motorin fiyatları listesi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.