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Bursa'da kuvvetli lodos etkili oluyor
Bursa’da sabah saatlerinde başlayan lodos kent merkezinde etkisini artırıyor. Erken saatlerde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde zor anlar yaşadı. Vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Bursa 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
10:07 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Bursa 5 günlük hava durumu

Bursa 5 günlük hava durumu

Bursa'da kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde başlayan lodos kent merkezinde etkisini arttırıyor.

BURSA VALİLİĞİ UYARIDA BULUNDU

Lodos nedeniyle bazı binaların dış cephelerinde bulunan afişler yerinden koptu.

Bursa Valiliği'nden kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı yayımlanan uyarı mesajında, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre ilimizde salı sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bursa 5 günlük hava durumu için



#Bursa
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#Osmangazi
#Fevzi Çakmak
#rüzgar
1 saat önce
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Bursa'da kuvvetli lodos etkili oluyor
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