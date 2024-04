“İşte kavuştum, nihayet”

Bunun ilginç bir yaşanmışlığı var. Kitabı sosyal medyadan gören bir tesisat ustasının isteği üzerine imzalı kitap ayıracaktım kendisine. Tevafuk bu ya, o ara evimin musluğu bozuldu ve tesisatçı benim okulda olduğum bir saatte musluğu tamir için gelmişti. Kitabı önceden imzalamamıştım. Tesisatçı, ailesinin kitabı doğrudan yazarından aldığına inanmayacaklarını söylediği için o an orada bulunan eski okul müdürüm “Tamam ver ben Abdullah’ın yerine imzalarım.” demiş. Ve benim adıma “Son Güzel Günler” in ilk imzasını atmış. Ama benim özellikle üzerine not düşerek imzaladığım ilk kitap önceki okulumda bir öğretmen arkadaşaydı. Çünkü öykülerim henüz dergilerde yayımlanmazken okur, değerlendirir ve cesaret verirdi bana. Bu yüzden bir vefa duygusuyla ilk imzamı, ilk okurum olan öğretmen arkadaşıma imzaladım.