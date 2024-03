Bir Muharrire-i Osmaniye yahut sadece Fatma Aliye

Tam bir sene önce Fatma Aliye ile bir kez daha kesişti yollarımız. Uzun bir hasret sonrası dostlarımla buluşmak için otobüse binmeden hemen önce bir kitapçıya girmiştim. Çam sakızı çoban armağanı bir hediye için. Altı kişi olduğumuzdan açıkçası taşıması kolay, ince bir kitap bakındım. Ama böylesine incesini, -latifini- bulurum diye düşünmemiştim! Rafta Levâyih-i Hayat’ı görünce tereddütsüz altı tane alıp kasaya yürüdüm. Otobüste kucağıma açar açmaz da kitabı bitirdim. Levâyih-i Hayat, ana kahramanları olan beş kadının birbirine yazdığı on bir mektuptan oluşuyor. Fatma Aliye’nin yazarı olduğu Hanımlara Mahsus Gazete’de 1899 ile 1900 yılları arasında on altı bölümde okurlarıyla buluşmuş. Daha sonra tek bir kitap olarak tefrika edilmiş bu roman, Fatma Aliye ve çağdaşı Osmanlı kadınlarının gözünden aşk, evlilik, biraz da genç kızlık ve “kız kardeşliği” anlatıyor. Yaşantımızda bir paralelliğe rastlamadığım Fatma Aliye ile işte bu mektuplarla bütünleşiyorum. Mektupları okudukça, biraz sonra yanlarına varacağım arkadaşlarımla birbirimize yazdığımız mektupları düşünüyorum. Zamandan ve mekândan sıyrılarak beş kadın karakterin satırları arasında Fatma Aliye’nin düşüncelerini yakalıyorum. Mehâbe’nin Fehâme’ye “Senin sevdiğin çiçeklerden elimle toplayıp düzenlediğim buketle gölgesinde nice masum sohbetlerimizin geçtiği ağacın kayısılarından bir sepet gönderiyorum. Bu sevgili ağaç bizim ne çok gençlik sırlarımızı bilir değil mi?” satırları ilk gençliğimizi ve masum sırlarımızı hatırlatıyor. Fatma Aliye, üstadı Ahmet Mithat gibi, hiçbir eseri hoş bir sada için kaleme almıyor. Bu eserinde de mektupları okudukça bir kadının yetişkinliğine dair sorularının ve ihtimallerinin kapısı açılıyor. Kitapta yer alan üçü evli, ikisi bekar hanımlar üzerinden, evlilikte kadınların durumunu, bir yandan ihaneti diğer yandan sadakati ve uyumu, anne-baba baskısı ile yapılan ve maddi zorunluluk nedeniyle sürdürülen evlilikleri alt başlıklar olarak mektuplarda ince ince işliyor. Mehâbe, Fehâme, Sabahat, İtimat ve Nebahat sanki “bizim kızlar” oluyor. Her mektup birbirinden güzel hitaplarla başlayıp birbirinden güzel vedalarla bitiyor. Fatma Aliye okuyucusunu “sonsuz kız kardeş sevgisi” ile kucaklıyor.