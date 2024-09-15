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KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 KPSS lise sonucu sorgulama ekranı...

09:53 - 15/09/2024 воскресенье
Güncelleme: 08:58 - 16/09/2024 понедельник
Yeni Şafak
<p>Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 KPSS Ortaöğretim sonucu sorgulama ekranı...</p>
Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 KPSS Ortaöğretim sonucu sorgulama ekranı...

KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül Pazar günü gerçekleştiği için ortaöğretim KPSS sınav sonuç tarihi araştırılıyor. Peki ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 KPSS Ortaöğretim sonucu sorgulama ekranı.

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ÖSYM, 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim, 15 Eylül Pazar günü yani bugün gerçekleştiriliyor. 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu KPSS ortaöğretim sınavına ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, pazar günü 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenecek 2024-KPSS Ortaöğretim için 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılacak. İşte "ÖSYM 2024 KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı.

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Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 KPSS Ortaöğretim sonucu sorgulama ekranı.

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KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesi AİS üzerinden ilan edilecek.


2024-KPSS Ortaöğretim Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı


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KPSS ortaöğretim sınavına katılan adayların puan sonuçları iki yıllık süre içerisinde geçerli olacak. 

Adaylar 2 yıl boyunca kendi puan türlerinden açılan kontenjanlara başvurabilecek.


KPSS'de dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu?

#KPSS ortaöğretim sınav sonuçları
#ÖSYM sonuc sorgulama
#ortaöğretim KPSS sonuçları
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