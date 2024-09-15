KPSS puan hesaplama: KPSS'de dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu? sorusunun yanıtı merak konusu. KPSS ortaöğretim puan hesaplama 15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek sınav öncesi adayların gündeminde. ÖSYM, 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim, 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak adaylar bir yandan da KPSS'de dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu? sorusuna yanıt arıyor. Peki KPSS ortaöğretim sınavında dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu?
KPSS Ortaöğretim Sınavı 15 Eylül Pazar günü gerçekleşti ve sınava giren adaylar KPSS puan hesaplama işlemini merak ediyor. Sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak soru ve cevap anahtarı sayesinde adaylar doğru ve yanlış sayılarını kontrol edebilirler. KPSS puanı, doğru ve yanlış sayıları üzerinden belirlenen bir hesaplama yöntemiyle oluşturulur. İşte, KPSS puanı nasıl hesaplanır sorusunun detayları:
KPSS sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
Öncelikle adayın doğru ve yanlış cevapları belirlenir. Her doğru cevap bir puan kazandırırken, her yanlış cevap ise doğru cevap sayısını etkilemektedir. KPSS sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir. Yani, toplam doğru sayısından dörtte biri kadar yanlış sayısı çıkarılarak net doğru sayısı hesaplanır. Formül şu şekildedir:
Net = Doğru Sayısı - Yanlış Sayısı ÷ 4
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
KPSS puan hesaplama nasıl yapılı?
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.
2024 KPSS ortaöğretim sınavı hakkında
1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu KPSS ortaöğretim sınavına ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, pazar günü 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenecek 2024-KPSS Ortaöğretim için 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılacak.
Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. KPSS ortaöğretim sınavına katılan adayların puan sonuçları iki yıllık süre içerisinde geçerli olacak. Adaylar 2 yıl boyunca kendi puan türlerinden açılan kontenjanlara başvurabilecek.