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Hayat İtalyaya kaçırılmıştı 23 yıl sonra yeniden Türkiyede
KÜLTÜR SANAT

İtalya'ya kaçırılan Lidya dönemine ait 1800 yıllık yazıt yeniden Türkiye'de

İtalya'ya kaçırılmıştı: 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de

Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Saittai Antik Kenti'ndeki Apollon Aksyros Tapınağı'ndan kaçırılan ve 1997'de İtalya'da bir polis baskını sırasında ele geçirilen 1800 yıllık kefaret yazıtı, uzun hukuki sürecinin ardından bu gece Türkiye'ye getirildi. Uçakla Ankara'ya gönderilecek Lidya dönemine ait yazıtı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy düzenlenecek basın toplantısı ile tanıtacak.

Haber Merkezi DHA
Lidya dönemine ait yazıt 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de.
Lidya dönemine ait yazıt 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de.

Türkiye'den kaçırılan bir tarihi eser daha ait olduğu topraklara getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 23 yıldır peşinde olduğu Lidya dönemine ait 1800 yıllık kefaret yazıtı, İtalya'dan geri alındıktan sonra Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bu gece Roma'dan İstanbul Havalimanı getirildi.

Özel sandık içerisinde uçağın kargo bölümünde getirilen yazıt, görevliler tarafından büyük bir titizlik içinde uçaktan indirildi.

Lidya dönemine ait yazıt 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de.

ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'ne alınan Lidya yazıtı sabah uçakla Ankara'ya gönderilecek. Kefaret yazıtının Roma'dan İstanbul'a gerçekleşen yolculuğuna Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Kültür ve Tanıtma Müşaviri Rıza Haluk Soner eşlik ederken, yazıtı karşılayanlar arasında İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal da havalimanında hazır bulundu.

Yazıtın içinde bulunduğu kutu uçaktan büyük bir özenle indirildi.

Havalimanı apronunda basın mensuplarına açıklama yapan Rıza Haluk Soner, "Bakanlığımızın uzun hukuki mücadeleler sonucu İtalya'dan getirdiği bu eseri yarın (bugün) saat 12.30'da sayın bakanımız halkımıza takdim edecek. Hepimize hayırlı olsun. Böylece yurt dışındaki bir eserimiz daha topraklarına, ait olduğu yere geri döndü" ifadelerini kullandı.

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Yazıtın uçakla Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

MANİSA'DAKİ AKSYROS TAPINAĞINDAN ÇALINMIŞ

Bir anne ve babanın iki oğlunun yaptığı hırsızlıktan duyduğu üzüntü ve pişmanlığın sonucu hazırlattıkları kefaret yazıtı 1997 yılında İtalya'da bir antika tüccarının iş yerine yapılan baskında ele geçirilmişti. Yazıtın Anadolu uygarlığı olan Lidyalılara ait olabileceği şüphesiyle durumun Türk yetkililere bildirmesinin ardından yapılan incelemeler sonucunda, bin 800 yıllık yazıtın Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Saittai Antik Kenti'ndeki Apollon Aksyros Tapınağı'ndan kaçırıldığı tespit edilmiş, uzun süren bir hukuki sürecin ardından da kefaret yazıtının Türkiye'ye ait olduğu ve eserin ait olduğu topraklara iadesine karar verilmişti.

Lidya dönemine ait yazıtı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy düzenlenecek basın toplantısı ile tanıtacak.

LİDYA DÖNEMİNE AİT YAZIT

Antik dönemlerde insanlar bir arzularını ya da işledikleri günahlardan kurtulmak için tapınaklara kurbanlar, hediyeler sunarlar ve herkesin görmesi ve ibret alması için de taşlara günahlarını, dileklerini yazarlardı. İtalya'da getirilen Lidya steli de bir tür itiraf yazıtıydı. Kefaret yazıtı olarak da bilinen steller, sadece Anadolu'ya özgü olarak biliniyor.

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