Yatırımcı kargo peşinde

Pandemi döneminde evlerine kapanan tüketiciler online alışverişe yöneldi. Talebin katlanmasıyla iş yükünün arttığı alan şu sıralar yatırımcının da radarında. Bilişim Sanayicileri Derneği’nin raporuna göre geçtiğimiz yıl Türk Lirası bazında yüzde 39 büyümeyle 83,1 milyar liralık hacme ulaşan alanın bu yıl sonunda rekor kırması bekleniyor.

KURYELERE İHTİYAÇ ARTTI

Pandemi nedeniyle birçok sektörün zor bir dönem geçirdiğini kaydeden Bir Günde Kargo Kurucu Ortağı Yaşar Kımıl, kargo firmalarından değişime ayak uydurabilenlerin sınavı geçtiğine işaret ediyor. Hatta bazılarının yeni iş modellerini hayata geçirerek cirolarını artırma imkanı bulduğunu anlatan Kımıl, ”Pandemi sürecinde en çok ihtiyaç duyulan şey kuryeler oldu. Kimse evlerinden dışarı çıkmak istemedi. Bu dönemde kurye alımları da kargoculara olan ihtiyaç da bu alana yapılan yatırım ve talep de öngörülemeyecek kadar arttı” diye konuştu.

GİRİŞİMCİLER KARGO İŞİNE YÖNELDİ

Yurt genelinde irili ufaklı tüm yatırımcıların kargoculuğa yöneldiğine dikkati çeken Kımıl, şu bilgileri paylaştı: “Ancak normalleşme süreci ile birçok yatırımcı yatırımlarını ve planlarını değiştirdiler. Çünkü artış aynı hızda devam etmedi. Bir Günde Kargo ise pandemi döneminde kapasitesini bilinçli kullandı ve maksimum 5-6 katına kadar çıkardı. Pandeminin e-ticarete ani hız katması zamanla rutin yükseliş olarak devam etti. Satın almadaki bu davranış değişikliği kargo-lojistik sektörünü büyütmeye devam edecek. İçinde bulunduğumuz dönemde sektörümüz adeta altın çağını yaşıyor diyebiliriz.”

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SEKTÖRDE KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR VAR

Girişimcilik noktasında artık sadece fikir sahibi olmanın yetmediğini aktaran Kımıl, “Bu alanda büyük fırsatlar olduğu pandemiyle birlikte anlaşılsa da, fırsatları değerlendirebilmek için doğru zamanda doğru yerde olmak ve doğru alana yatırım yapmak gerektiğini düşünüyorum” dedi. E-ticaretin artık hayatın odağında olduğunu ve böyle de kalacağını ifade eden Kımıl, şunları söyledi: “Değişen dünya düzeninde anlık hareket etmek, anlık sonuca ulaşmak, anlık alışveriş ve anlık olarak sahip olma isteği alışverişe ve dolayısıyla alışverişin teslimatına da yansıyor. Bu talebi ön görebilen ve buna göre yatırım planlayan herkes için bu sektörde yapılacak çok iş ve kaçırılmayacak çok fırsat var.”

BİN KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM

Yaşar Kımıl

Şu anda 198 kişilik bir ekip olduklarını belirten Yaşar Kımıl, 2021 yılı sonuna kadar ortalama bin kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyledi. 2021 hedeflerinin içerisinde Türkiye genelinde toplamda 16 büyükşehirde hizmet vermek olduğu bilgisini paylaşan Kımıl, “Mevcut hizmet sağlanan illerde ise şube sayılarını ikiye katlamayı planlıyoruz. 2021 yılı sonuna kadar en büyük hedeflerimizden birisi de günlük 50 bin kargo taşıyor olmak, tabi bununla doğru orantılı olarak ciro hedefimiz ise aylık 20 milyon lira” ifadelerini kullandı.