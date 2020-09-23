Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Yatırımcı kargo peşinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırımcı kargo peşinde

Salgın döneminde online alışverişin artması kargoya olan talebi arttırdı. İş yükü ve yatırımların katlandığını kaydeden sektör temsilcileri, bu talebi öngörebilen ve buna göre yatırım planlayan herkes için alanda yapılacak çok iş ve kaçırılmayacak çok fırsat olduğuna işaret ediyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Pandemi döneminde evlerine kapanan tüketiciler online alışverişe yöneldi. Talebin katlanmasıyla iş yükünün arttığı alan şu sıralar yatırımcının da radarında. Bilişim Sanayicileri Derneği’nin raporuna göre geçtiğimiz yıl Türk Lirası bazında yüzde 39 büyümeyle 83,1 milyar liralık hacme ulaşan alanın bu yıl sonunda rekor kırması bekleniyor.

KURYELERE İHTİYAÇ ARTTI

Pandemi nedeniyle birçok sektörün zor bir dönem geçirdiğini kaydeden Bir Günde Kargo Kurucu Ortağı Yaşar Kımıl, kargo firmalarından değişime ayak uydurabilenlerin sınavı geçtiğine işaret ediyor. Hatta bazılarının yeni iş modellerini hayata geçirerek cirolarını artırma imkanı bulduğunu anlatan Kımıl, ”Pandemi sürecinde en çok ihtiyaç duyulan şey kuryeler oldu. Kimse evlerinden dışarı çıkmak istemedi. Bu dönemde kurye alımları da kargoculara olan ihtiyaç da bu alana yapılan yatırım ve talep de öngörülemeyecek kadar arttı” diye konuştu.

GİRİŞİMCİLER KARGO İŞİNE YÖNELDİ

Yurt genelinde irili ufaklı tüm yatırımcıların kargoculuğa yöneldiğine dikkati çeken Kımıl, şu bilgileri paylaştı: “Ancak normalleşme süreci ile birçok yatırımcı yatırımlarını ve planlarını değiştirdiler. Çünkü artış aynı hızda devam etmedi. Bir Günde Kargo ise pandemi döneminde kapasitesini bilinçli kullandı ve maksimum 5-6 katına kadar çıkardı. Pandeminin e-ticarete ani hız katması zamanla rutin yükseliş olarak devam etti. Satın almadaki bu davranış değişikliği kargo-lojistik sektörünü büyütmeye devam edecek. İçinde bulunduğumuz dönemde sektörümüz adeta altın çağını yaşıyor diyebiliriz.”

SEKTÖRDE KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR VAR

Girişimcilik noktasında artık sadece fikir sahibi olmanın yetmediğini aktaran Kımıl, “Bu alanda büyük fırsatlar olduğu pandemiyle birlikte anlaşılsa da, fırsatları değerlendirebilmek için doğru zamanda doğru yerde olmak ve doğru alana yatırım yapmak gerektiğini düşünüyorum” dedi. E-ticaretin artık hayatın odağında olduğunu ve böyle de kalacağını ifade eden Kımıl, şunları söyledi: “Değişen dünya düzeninde anlık hareket etmek, anlık sonuca ulaşmak, anlık alışveriş ve anlık olarak sahip olma isteği alışverişe ve dolayısıyla alışverişin teslimatına da yansıyor. Bu talebi ön görebilen ve buna göre yatırım planlayan herkes için bu sektörde yapılacak çok iş ve kaçırılmayacak çok fırsat var.”

BİN KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM

Yaşar Kımıl

Şu anda 198 kişilik bir ekip olduklarını belirten Yaşar Kımıl, 2021 yılı sonuna kadar ortalama bin kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyledi. 2021 hedeflerinin içerisinde Türkiye genelinde toplamda 16 büyükşehirde hizmet vermek olduğu bilgisini paylaşan Kımıl, “Mevcut hizmet sağlanan illerde ise şube sayılarını ikiye katlamayı planlıyoruz. 2021 yılı sonuna kadar en büyük hedeflerimizden birisi de günlük 50 bin kargo taşıyor olmak, tabi bununla doğru orantılı olarak ciro hedefimiz ise aylık 20 milyon lira” ifadelerini kullandı.

Tarihi doğalgaz keşfi yüzde 50 indirimin kapısını araladı: 425 TL daha az ödeyeceğiz!
EKONOMİ
Tarihi doğalgaz keşfi yüzde 50 indirimin kapısını araladı: 425 TL daha az ödeyeceğiz!
Abone Ol Google News
Ne koronavirüs ne trafik dinlediler

Ne koronavirüs
ne trafik dinlediler

​Gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektiler.
Kritik Doğu Akdeniz görüşmesi

Kritik Doğu Akdeniz görüşmesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü.
İkinci One Minute

​Erdoğan'ın eleştirileri, İsrail Büyükelçisi'ne salonu terk ettirdi.
Ağır hasta <br>sayısı yine arttı

Ağır hasta
sayısı yine arttı

​Sağlık Bakanlığı, kritik tabloyu paylaştı.
Taviz yok

Taviz yok

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten net mesajlar.
Yaşlı kadının cüzdanını böyle çaldı

Yaşlı kadının cüzdanını böyle çaldı

​Küçükçekmece'deki kapkaççılık anı güvenlik kamerasında.
Bursa yenileniyor

Bursa yenileniyor

​20 bin konut kentsel dönüşümle kazandırılacak
Tarihe geçen transfer

Tarihe geçen transfer

Trabzonspor'un Sörloth'tan kazanacağı para belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.