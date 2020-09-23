İkinci dalga Avrupa’yı vuruyor: Yasaklar hızla geri geliyor

Avrupa’nın birçok ülkesinde Kovid-19 vakalarının yeniden artması ile olası bir “ikinci dalga” tehlikesine karşı salgın tedbirleri de sıkılaştırılmaya başlandı.

Yaz aylarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının azaldığı Avrupa ülkelerinde ikinci dalga alarmı yaşanıyor. Son günlerde açıklanan rakamlar, salgının başlangıç dönemindeki seviyelerin üzerine çıkarken, ülkeler de kaldırdıkları salgın tedbirlerini yeniden uygulamaya başladı. İngiltere’nin Northumberland, Kuzey ve Güney Tyneside, Newcastle-upon-Tyne, Gateshead, Sunderland ve Durham bölgelerinde yaşayanların hane halkı dışındakilerle sosyalleşmesi yasaklandı, yiyecek sektörünün masada müşteri kabul edemeyeceği ve eğlence sektörü mekanlarının saat 22.00’den sonra kapanacağı açıklandı. Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül’den itibaren 6’dan fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklandı. Kovid-19 testi pozitif çıkanların kendilerini evde izole etmeleri de 28 Eylül itibarıyla yasal zorunluluk haline gelecek. Kurala uymayanlara ilk etapta 1000 sterlin, ihlalin tekrarlanması halinde 10 bin sterline kadar para cezası verilecek.

Dünya genelinde vaka sayısı 31 milyon 518 bin 455’e yükseldi. Virüs nedeniyle 970 bin 80 kişi öldü, hastalığa yakalanan 23 milyon 140 bin 678 kişi iyileşti.

HASTANELER ALARM VERİYOR

Fransa’da son birkaç haftada 10 bin ila 13 bin civarında seyreden günlük vaka sayıları salgının zirvede olduğu mart ve nisan aylarındaki rakamları geride bıraktı. Fransız hükümetinin salgının seyrinin kötüleşmesine karşı izlediği strateji, test sayılarını artırmak ve virüs bulaşanları izole etmek oldu. Salgınla ilgili alınacak önlemlerin kararı belediyelere ve valiliklere bırakıldığı için farklı kentlerde farklı tedbirler alındı. Ülkede yürürlükteki önlemler arasında ise, kamuya açık alanlarda maske kullanma zorunluluğu, 6 veya 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanması ve etkinliklerin iptal edilmesi bulunuyor. Öte yandan, hastanelerde tedavi görenlerin ve yoğun bakımda yatanların sayısının artması da yatak kapasitenin yetersizliği nedeniyle Kovid-19 ile mücadeleyi daha da zora sokuyor.

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MADRİD’DE OHAL GİBİ ÖNLEM

Yeni vakalarda en yüksek artışın tespit edildiği İspanya ise, yeni bir olağanüstü hal (OHAL) ilanını önlemek için bölgesel tedbirler alıyor. Avrupa genelinde Kovid-19’un en yoğun görüldüğü Madrid’de, serbest dolaşıma kısıtlama getiren uygulamalar başlatıldı. Her 14 günde bir revize edilecek tedbirler kapsamında, salgının yoğun görüldüğü mahallelerde kontrol noktaları oluşturan polis, sadece iş, okul, sağlık veya ikamet gerekçeleriyle girişlere izin vererek denetim yapıyor. Madrid özerk yönetimi genelinde ise en fazla 6 kişinin bir araya gelmesine izin verilmesi, park ve bahçelerin kapatılması, restoran ve barlardaki doluluk oranının yüzde 50’ye indirilmesi ve alışveriş merkezleri dahil tüm dükkan ve işletmelerin en geç saat 22.00’de kapanması gibi önlemler alındı. Bu arada, kurallara uymayanlara 600 ila 600 bin avro para cezası kesilmesi öngörülüyor.

OYNAT 00:59 İspanya'da operada koronavirüs protestosu: Ucuz bilet alanların hayatı hiçe sayıldı İspanya'da operada ucuz bilet alan kişiler, sosyal mesafe kuralları uygulanmadan yan yana oturtuldukları gerekçesiyle protesto düzenledi. Ziyaretçilerin protestosu nedeniyle performans yarıda kesildi. BiP'te paylaş

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OKULLARDA VAKALAR ARTIYOR

Almanya genelindeki okullarda artan Kovid-19 vakaları da dikkat çekiyor. Bavyera’da 8 bin 800’den fazla öğrenci ve 771 öğretmenin karantina altında olduğu belirtildi. Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) ise 7 bin civarında öğrenci ve 580 öğretmenin karantinaya alındığı açıklandı. Eyalette salgın nedeniyle ayrıca dört okul tamamen, 106 okul ise kısmen kapandı.

İTALYA’DA TATİL ETKİSİ

Salgını yaz öncesinde kontrol altına almayı başaran İtalya’da ağustos ayında özellikle gençler ve tatilcilerin etkisiyle günlük yeni vaka sayıları yükselmeye başladı. Ağustos ayındaki artış sebebiyle özellikle gençlerin gittiği diskotek ve benzeri mekanları kapatma kararı alan hükümet, Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu Paris’in de içinde bulunduğu Fransa’nın 7 bölgesinden, İspanya, Yunanistan, Malta ve Hırvatistan’dan gelenlere de test zorunluluğu getirdi.

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