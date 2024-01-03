Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den kentsel dönüşüm uyarısı: Japonya'dan iki şirketi Türkiye'ye getirttim

"Alanya için bir tehlike söz konusu değil ama sahil kesimlerinde tsunami tehlikesi oluşturuyor. Japonya'daki gibi şiddetli bir deprem bu bölgede olmayacak ama en kötü senaryoda 3 metrelik tsunaminin oluşması mümkün. Bu da sahil kesimlerinde bir sıkıntı oluşturabilir. Burada da insanlar depremden sonra deniz kenarından en az 3 metre yükseklikteki sağlam binaların 2 ve 3. katına çıkmaları gerekebilir. "