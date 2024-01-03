Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den kentsel dönüşüm uyarısı: Japonya'dan iki şirketi Türkiye'ye getirttim

Türkiye'deki binaların 1999'dan sonra kalitesinin arttığını kaydeden Moriwaki, son depremlerde yeni yapılan binalarda hasarın çok daha az olduğunu belirtti.
Moriwaki, bunun da denetimlerin daha doğru yapıldığını gösterdiğini dile getirerek, "1999 depreminden sonra ilerleme oldu ama bu da yetmeyecektir. Daha çok çalışmak lazım." ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki birçok yapının kentsel dönüşüm çerçevesinde kısa sürede yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Moriwaki, şöyle konuştu:
"Türkiye'deki yapıların yüzde 50'sinin düzeltilmesi lazım. Kentsel dönüşümü binalarda hemen yapmak lazım. Kentsel dönüşümü yaparken binada güçlendirme de yapılabilir. Bunun için Japonya'dan 2 şirketi Türkiye'ye getirttim."
Moriwaki, depremde alınacak önlemlerin yanı sıra insan eğitiminin uzun vadede çok önemli olduğunu kaydederek, eğitimin anaokulundan başlanması gerektiğini sözlerine ekledi.