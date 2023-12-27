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Japon deprem uzmanı Yoshinori açıkladı: Gemlik depremi Marmara fay hattını rahatlattı mı?

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, üç hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin Marmara fay hattını rahatlatmadığını söyledi. Moriwaki, "Marmara'da 7 şiddetinde deprem beklenirken 5 şiddetinde oldu, arada 2 fark var. Beklenenden bin kat daha küçük, halen orada güç var" dedi.

13:37 - 27/12/2023 Çarşamba
AA
Yoshinori Moriwaki
Yoshinori Moriwaki

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesinde düzenlenen "Türkiye'de deprem gerçeği" konferansında olası Marmara depremine karşı dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de en büyük depremin 1939'da Erzincan'da 7.9 şiddetinde yaşandığını ifade eden Moriwaki, Türkiye'deki depremlerin domino taşı gibi sıra sıra gittiğini kaydetti.

Türkiye'de çok sayıda deprem meydana geldiğini dile getiren Moriwaki, depremde yumuşak zeminlerdeki yapıların daha çabuk yıkıldığını belirtti.

"Beklenenden bin kat daha küçük"

Gemlik Körfezi'nde meydana gelen depremin Marmara fay hattını rahatlatmadığını vurgulayan
Moriwaki, "Marmara'da 7 şiddetinde deprem beklenirken 5 şiddetinde oldu, arada 2 fark var. Beklenenden bin kat daha küçük, halen orada güç var. Fazla rahatlamadı." dedi.

Eğitime ağırlık verilmeli

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Moriwaki, depremden korkulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Depremde halen binalardan atlayıp hayatını kaybeden insanların olduğunu dile getiren Moriwaki,
"Türkiye'de depreme karşı eğitim yeterince yok. Japonya'da anaokulunda eğitim başlıyor. Ben 32 yıl önce Türkiye'ye geldiğimde ‘aman depremi çocuklar duymasın' deniliyordu. Çocuklara depremi oyun gibi anlatarak eğitmeliyiz."
dedi.

Konuşmaların ardından Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Kılınç tarafından Moriwaki'ye plaket verdi.

Gemlik Körfezi'ndeki 5,1'lik depremde Google telefonlara bildirim gönderip önceden uyardı
Gemlik Körfezi'ndeki 5,1'lik depremde Google telefonlara bildirim gönderip önceden uyardı

AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği öğrenilirken, depremde Google'ın Android deprem uyarı sistemi devreye girdi. Daha önce birçok depremde devreye giren sistem, telefonlara bildirim göndererek 5,1'lik deprem ile ilgili önceden uyardı. Ancak, bildirim alamayan kullanıcılar arasında, Google deprem uyarı sisteminin nasıl çalıştığını ve nasıl açılacağını merak eden birçok kişi bulunuyor. Peki, Google deprem uyarı sistemi Android ve iOS telefonlarda nasıl açılır? İşte Google deprem uyarı sistemi Android ve iOS telefonlarda aktif etme yollarının detayları...

#Yoshinori Moriwaki
#Kırklareli Üniversitesi
#Marmara Depremi
2 saat önce
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