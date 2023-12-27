Japon deprem uzmanı Yoshinori açıkladı: Gemlik depremi Marmara fay hattını rahatlattı mı?

AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği öğrenilirken, depremde Google'ın Android deprem uyarı sistemi devreye girdi. Daha önce birçok depremde devreye giren sistem, telefonlara bildirim göndererek 5,1'lik deprem ile ilgili önceden uyardı. Ancak, bildirim alamayan kullanıcılar arasında, Google deprem uyarı sisteminin nasıl çalıştığını ve nasıl açılacağını merak eden birçok kişi bulunuyor. Peki, Google deprem uyarı sistemi Android ve iOS telefonlarda nasıl açılır? İşte Google deprem uyarı sistemi Android ve iOS telefonlarda aktif etme yollarının detayları...