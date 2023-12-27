Japon deprem uzmanı Yoshinori açıkladı: Gemlik depremi Marmara fay hattını rahatlattı mı?

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesinde düzenlenen "Türkiye'de deprem gerçeği" konferansında olası Marmara depremine karşı dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğini söyledi.
Türkiye'de en büyük depremin 1939'da Erzincan'da 7.9 şiddetinde yaşandığını ifade eden Moriwaki, Türkiye'deki depremlerin domino taşı gibi sıra sıra gittiğini kaydetti.
Türkiye'de çok sayıda deprem meydana geldiğini dile getiren Moriwaki, depremde yumuşak zeminlerdeki yapıların daha çabuk yıkıldığını belirtti.
"Beklenenden bin kat daha küçük"
Eğitime ağırlık verilmeli
Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Moriwaki, depremden korkulmaması gerektiğinin altını çizdi.
Konuşmaların ardından Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Kılınç tarafından Moriwaki'ye plaket verdi.